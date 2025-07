CRONACA VERA

Zoo-lager nel centro di Torino: 45 animali in gravi condizioni

Le forze dell'ordine sono intervenute dopo le proteste dei condomini, esasperati dagli sgradevoli odori che provenivano dall'appartamento. Al buio tra immondizia ed escrementi sono stati trovati pappagalli, tartarughe, gatti, cani e un drago barbuto - VIDEO

Dietro la facciata anonima di un palazzo nel centro di Torino, si celava una realtà inquietante. Un appartamento trasformato in prigione per decine di animali, costretti a vivere al buio, tra finestre serrate, sporcizia e sofferenza. A scoprire l’inferno domestico sono stati i carabinieri del nucleo Cites del capoluogo piemontese, specializzati nella tutela di fauna e flora in pericolo di estinzione, intervenuti con il supporto dei vigili del fuoco in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura.

A far scattare l’indagine sono state le reiterate segnalazioni dei condomini di uno stabile in San Salvario, esasperati da odori insopportabili, sciami di insetti e timori sempre più concreti per la salute pubblica. Dopo anni di convivenza forzata con quel che appariva come una bomba igienico-sanitaria, i residenti hanno finalmente ottenuto risposta.

Blitz dei carabinieri

Durante l’intervento, i militari hanno trovato all’interno dell’alloggio circa quaranta pappagalli, due tartarughe d’acqua, un esemplare di drago barbuto – rettile originario dell’Australia – un cane e un gatto. Tutti gli animali versavano in condizioni critiche: assenza totale di cibo e acqua, molti rinchiusi in gabbie anguste, maleodoranti e ricoperte di escrementi; altri vagavano tra le stanze invase da rifiuti e deiezioni accumulate nel tempo. Le finestre erano tenute chiuse, non solo per ridurre il fastidio del cinguettio e la reattività degli animali alla luce e agli stimoli esterni, ma anche per cercare di contenere il tanfo che filtrava all’esterno. La situazione, aggravata dalle elevate temperature estive, causava ulteriore sofferenza agli animali, molti dei quali in evidente stato di abbandono fisico e sanitario.

Guarda il video

L’intervento e le conseguenze

Il personale veterinario dell’Asl torinese, presente sul posto per fornire assistenza sanitaria, ha preso in carico gli animali, che sono stati immediatamente trasferiti in strutture adeguate alla loro custodia temporanea. Contestualmente, la proprietaria dell’abitazione è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamento di animali. Considerata la gravità delle condizioni igieniche dell’alloggio, le autorità hanno richiesto un intervento urgente alla polizia di prossimità della Polizia Locale per procedere con la bonifica e la sanificazione completa dell’immobile.