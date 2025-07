Borsellino: Lo Russo, non aveva paura di fare la cosa giusta

"Paolo Borsellino non ha mai avuto paura di fare la cosa giusta: ha lottato per la legalità e la giustizia, valori che hanno guidato tutta la sua vita, fino al giorno in cui è stato assassinato insieme agli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina - per avere creduto che la mafia si potesse combattere e sconfiggere". E' quanto scrive sui social Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. "Ricordo ancora - aggiunge - il senso di incredulità e dolore davanti alle immagini che arrivavano da via D'Amelio quel giorno di luglio del 1992. E' stato uno di quei momenti che ti segnano, e che ti spingono a riflettere su cosa significhi davvero scegliere da che parte stare". "Da allora - sottolinea Lo Russo - il 19 luglio non è mai stato un ricordo come gli altri. E' un'occasione per rinnovare l'impegno, individuale e collettivo, a non cedere alla rassegnazione, a continuare a credere nella giustizia, nella verità e nel coraggio di chi, come Borsellino, ha scelto di non voltarsi dall'altra parte".