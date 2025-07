Amag Alessandria, Franzino, sempre agito per il bene del Gruppo

Dopo le accese polemiche degli ultimi giorni sul caso della Multiutility Amag di Alessandria legate alle dimissioni a un anno dalla nomina della presidente Lorenza Franzino, è la diretta interessata a intervenire. "Prima di accettare la carica per operare a garanzia e supporto della vitale attività di ristrutturazione e riorganizzazione in corso da inizio 2024 - afferma Franzino - sottolineai ripetutamente un'irrinunciabile premessa: sono manager a tutto tondo. Sottolineai questo avendo considerato che il Gruppo è tutto a capitale pubblico, e quindi tutte le decisioni fondamentali e le scelte strategiche sono avallate, o direttamente assunte, dall'organo politico-amministrativo che rappresenta la volontà popolare, in questo caso il Comune, azionista di maggioranza assoluta". "Durante il mandato - sottolinea - dovetti prendere atto che non sempre modalità e obiettivi manageriali collimassero con quelli della politica. Questa considerazione mi ha portata alla libera e serena decisione di passare la mano". Per l'ex presidente, "in Amag in questi mesi è stata compiuta una profonda e incisiva ristrutturazione e riorganizzazione dei processi e delle attività, così come una rivisitazione contabile pluriennale, con impatti anche in ambito fiscale, finanziario e gestionale: un eccellente lavoro mai fatto prima, che consentirà a chi prenderà ora il timone di poter veleggiare verso acque meno tempestose".