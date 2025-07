Scuole paritarie, al via corso di formazione per gestori

Prende il via oggi ad Assisi la nuova edizione del campus estivo di formazione professionale dell'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (Agidae), dedicato alle centinaia di rappresentati e responsabili degli enti ecclesiastici, con sei corsi tematici. 'Nelle scuole paritarie rilevante è l'attenzione per lo studente, per la sua formazione morale, intellettuale e spirituale, convinti che solo un adulto accuratamente preparato da giovane può affrontare, responsabilmente e con successo, le sfide future" sottolineano i promotori del corso di formazione. Tra gli interventi particolarmente attesi quello sul tema "La diversità delle Opere e il sostegno dello Stato: Scuola, Assistenza, Sanità e Accoglienza" e quello proposto dagli esperti dell'Istituto per le Opere di Religione (Ior), sulle "Opere e strutture della Chiesa in un sistema ordinato di regole canoniche e civili".