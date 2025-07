POLITICA & SANITÀ

L'acqua alla Città della Salute è potabile. Riboldi accusa: "Cgil irresponsabile"

Le analisi dell'Arpa e della Camera di Commercio smentiscono le affermazioni del sindacato. L'assessore: "Chi risercirà il danno alla più grande azienda ospedaliera?". La Lega sollecita un esposto alla magistratura per procurato allarme

L’acqua che esce da tutti i rubinetti della Città della Salute è assolutamente potabile. Le analisi effettuate dall’Arpa sui campioni prelevati dallo Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ne hanno attestato il rispetto di tutti i parametri previsti. Un esito che smentisce la pesante denuncia fatta nelle scorse settimane dalla Cgil, quando il sindacato oltre che in varie dichiarazioni, anche in un suo documento pubblico aveva sostenuto che “in tutta l’azienda l’acqua non è potabile”.

Affermazioni, indiscutibilmente gravi e che non potevano non ingenerare una legittima preoccupazione non solo tra i dipendenti, ma anche tra tutti coloro a partire dai pazienti e dai loro famigliari che in qualche modo avessero usato o dovessero utilizzare l’acqua. Quelle affermazioni oggi, con la conferma della potabilità arrivata non solo dagli esami disposti dallo Spresal ma ancora prima da quelli effettuati dai laboratori della Camera di Commercio su richiesta della stessa azienda di corso Bramante, sono definite dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi come “irresponsabili”.

La Regione già nei giorni in cui la Cgil aveva sostenuto, senza adombrare il minimo dubbio, la non potabilità dell’acqua aveva ribattuto ricordando come “in base agli ultimi monitoraggi, tutti i parametri analizzati nei quattro presidi sono risultati conformi ai valori definiti”. Ciò nonostante, proprio per non lasciare nulla di intentato e per rassicurare il più in fretta possibile tutti coloro che dando credito alla denuncia del sindacato avrebbero potuto avere più di un motivo per nutrire perplessità davanti a un ricovero alle Molinette e nelle altre strutture della più grande azienda sanitaria del Paese, erano stati disposti ulteriori accertamenti.

Gli esami di laboratorio hanno fatto assoluta chiarezza. Certo la qualità dell’acqua non sarà quella che si trova in note bottiglie, ma questa non è una novità e non solo per la Città della Salute. Da lì a dichiarare che non è potabile, anche se la denuncia si inserisce nella nota vicenda seguita alla circolare che ricordava ai dipendenti che non potevano utilizzare le bottiglie destinate ai pazienti, ce ne passa.

“Denunciare con assoluta certezza una possibile problematica così grave per la salute dei pazienti e degli operatori – afferma Riboldi – è un fatto assolutamente irresponsabile”. Una bacchettata durissima quella dell’assessore neri confronti del sindacato, che tuttavia non si ferma qui introducendo possibili ulteriori strascichi. “Chi risarcirà i piemontesi – chiede Riboldi – per il danno di immagine cagionato al nostro più grande ospedale?”.

Parole dure, ma non certo meno di quelle che arrivano da un altro partito della maggioranza che governa la Regione. “Dopo la smentita della Regione – scrive in una nota il capogruppo della Lega in consiglio regionale Fabrizio Ricca – è arrivato anche il parere dell’Arpa a certificare che l’acqua alla Città della Salute è potabile e per questo chiediamo all’Assessorato e alla Asl di formulare un esposto in Procura contro la Cgil per procurato allarme”.

Ma per la Lega “c’è di più”: con la diffusione di queste notizie false il sindacato ha creato preoccupazione fra i degenti e gli operatori della struttura ospedaliera e gettato un’ombra sulla reputazione di una Regione che da sempre è impegnata per assicurare i monitoraggi e i controlli. Non è un comportamento che può restare impunito. In aggiunta all’esposto, proponiamo che i soggetti danneggiati si tutelino nelle sedi competenti chiedendo i danni per quanto accaduto”. La chiosa non è certo più morbida: “Consigliamo alla Cgil, per il futuro, di continuare a occuparsi delle cose che conosce, almeno sulla carta”.

Per quanto riguarda le eventuali responsabilità cui il sindacato, che contrariamente a molte altre iniziative non aveva trovato la condivisione delle altre sigle in questa denuncia, potrebbe essere chiamato come chiesto dalla Lega e come, peraltro, prospettato dallo stesso assessore quando si riferisce al danno provocato, sarà da vedere quali decisioni potranno essere assunte sia dalla Regione sia del vertice della Città della Salute.