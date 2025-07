Soccorso alpino, trovati illesi due dispersi in Valsesia

Erano partiti dall'Alpe Pizzo di Meggiana, nel comune di Piode (Vercelli), alla volta del bivacco Antoniotti, ma il mancato rientro ha fatto scattare l'allarme. E' terminata positivamente la ricerca di due dispersi, padre e figlio maggiorenne, da parte del Soccorso alpino e speleologico piemontese in alta Valsesia. Venerdì pomeriggio i due escursionisti avevano iniziato il percorso di due giorni con l'obiettivo di pernottare nell'Antoniotti, sulla cima della montagna, per poi rientrare sabato lungo un percorso ad anello che si sarebbe concluso all'Alpe di Mera. Non avendo notizie della coppia di escursionisti, la scorsa notte sono scattate le ricerche insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, sospese dopo la mezzanotte a causa del buio. All'alba le ricerche sono riprese anche con l'elicottero della Finanza che, grazie alla tecnologia Imsi Catcher, ha rilevato il segnale emesso dal cellulare dei dispersi. I due sono stati rintracciati illesi mentre procedevano in discesa lungo il sentiero e recuperati a bordo. Ieri pomeriggio i due sono stati colti da un temporale, e hanno trovato riparo in un alpeggio abbandonato, decidendo di trascorrervi la notte prima di rientrare a valle questa mattina.