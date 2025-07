Figli d'arte

Dicono che… l’arte, talvolta, si tramandi per sangue. E se l’Avvocato Agnelli aveva soprannominato Alessandro Del Piero “Pinturicchio” per la grazia del tratto in campo, ora tocca a Tobias – classe 2007, figlio d’arte – provare a dipingere le sue prime pennellate nel calcio dei grandi. Il ragazzo, nato a Torino, è stato ingaggiato dalla Sanremese, che milita in Serie D, Girone A. Trequartista, ma capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, ha già messo insieme esperienze internazionali tra Spagna (Getafe e Alcorcon) e Italia (Empoli). Lo attendono il raduno mercoledì prossimo e l’inizio degli allenamenti il 24 luglio. Debutto ufficiale previsto il 31 agosto in Coppa Italia, poi via al campionato il 7 settembre. E a casa Del Piero l’amore per il pallone non è solo affare maschile: la sorella Dorotea veste la maglia delle giovanili della Juventus Women. Altro che figli dei fiori: a Sanremo fioriscono le speranze.