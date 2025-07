ECONOMIA DOMESTICA

Ilva, patto d'acciaio con Genova. Piemonte tra Roma e Taranto. Dossier in mano a due torinesi

Vertenza nazionale alle battute decisive e tutto può capitare. Il forno ipotizzato a Cornigliano apre uno spiraglio al Nord Ovest industriale. A partire dallo stabilimento di Novi Ligure, attualmente fermo. Al tavolo siedono due figure chiave: Saitta e Zambon

Una decina di giorni per decidere il destino dell’ex Ilva, ma le ricadute si estendono ben oltre Taranto. I riflessi delle decisioni che matureranno tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i territori pugliesi si faranno sentire anche a Novi Ligure e Racconigi, gli stabilimenti piemontesi integrati nella filiera dell’acciaio nazionale. In gioco c’è il futuro industriale e occupazionale di un comparto strategico per tutto il Nord Ovest.

Tre forni a Taranto, uno a Genova

Il governo ha tracciato un piano di decarbonizzazione ambizioso, che punta a rilanciare l’ex Ilva attraverso la produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio all’anno, alimentata da quattro forni elettrici. Tre saranno realizzati presso lo stabilimento di Taranto, per una capacità complessiva di 6 milioni di tonnellate, e il quarto a Genova Cornigliano, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue. Il progetto prevede inoltre la costruzione fino a quattro impianti dri (Direct Reduced Iron), necessari per alimentare i nuovi forni elettrici con preridotto al posto del tradizionale altoforno a carbone.

Il primo forno elettrico a Taranto dovrebbe essere operativo entro quattro anni, il secondo nei successivi due e il terzo entro otto. Un percorso graduale verso la decarbonizzazione completa che richiede però scelte tempestive, ancora ostacolate da nodi politici e ambientali.

Nel frattempo, è stata concessa la nuova Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale e Sanitaria), che impone 470 prescrizioni e consente una prosecuzione temporanea della produzione a Taranto. L’autorizzazione, approvata nonostante il parere contrario degli enti territoriali, sarà rivista da agosto in base all’accordo di programma.

Nodo rigassificatore e stallo su Baku Steel

A frenare l’intero iter decisionale è la contestata ipotesi di un rigassificatore a servizio degli impianti dri, che continua a suscitare forti perplessità tra gli enti pugliesi. In particolare, la Regione ha proposto una soluzione alternativa senza nave rigassificatrice, ma il confronto tecnico è ancora in corso. Dopo l’ennesimo rinvio, la decisione finale sul piano di decarbonizzazione è stata posticipata al 31 luglio, quando al Mimit si terrà il vertice decisivo. Nel frattempo, è stata riaperta la gara per la vendita del colosso siderurgico, segnale evidente dello stallo nelle trattative con il gruppo azero Baku Steel, sempre più freddo rispetto a un’acquisizione senza rigassificatore. Il nuovo bando per trovare potenziali acquirenti, che terrà conto del piano di decarbonizzazione, sarà pubblicato il 1° agosto, aprendo il campo a nuovi investitori interessati alla gestione del gruppo.

Da Genova il rilancio del Nord

In questo quadro, prende forma anche l’ipotesi di rafforzare il polo siderurgico del Nord, attraverso la realizzazione del forno elettrico a Genova, che potrebbe giovare anche allo stabilimento di Novi Ligure. I due siti, storicamente interconnessi, si confermerebbero parte di una filiera logistica e produttiva efficiente e meno dipendente dagli snodi meridionali.

Per il Piemonte, si aprirebbe la prospettiva di un riposizionamento strategico, con Novi potenzialmente valorizzato nella fase a valle della lavorazione dell’acciaio e Racconigi nei segmenti di trasformazione e finitura. Ma questo scenario resta legato a doppio filo alle scelte che verranno fatte su Taranto e al tipo di governance che emergerà dopo il nuovo bando di gara.

Novi Ligure in emergenza

Il sito di Novi Ligure vive intanto una fase di blocco totale, causato dal fermo delle forniture da Taranto: dal 14 luglio la produzione è sospesa, ad eccezione di alcuni interventi di manutenzione. Lo stabilimento resterà fermo almeno fino al 31 agosto, mentre circa 600 lavoratori sono già in cassa integrazione a zero ore fino alla fine del mese. Una situazione che genera forti tensioni e incertezza, anche perché senza rifornimenti dalla Puglia l’impianto novese non ha margini di autonomia. La sua ripartenza, e con essa la stabilità occupazionale, dipendono direttamente dal futuro del sito tarantino e dalla coerenza dell’intero piano industriale.

Infornata di Cassa integrazione

Anche il fronte occupazionale resta incandescente. Il 24 luglio, al Ministero del Lavoro, si terrà un nuovo tavolo sulla cassa integrazione straordinaria chiesta da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria per 4.050 dipendenti, di cui 3.500 nel solo sito di Taranto. Una misura d’emergenza che coinvolge indirettamente anche gli altri stabilimenti del gruppo, compresi Novi Ligure e Racconigi.

Due piemontesi ai vertici

Per Novi Ligure e Racconigi, il futuro è sospeso. Da Taranto dipende la tenuta dell’intero sistema siderurgico italiano, e con essa le sorti di due impianti piemontesi troppo spesso dimenticati nei tavoli nazionali ma fondamentali per la competitività della filiera.

Un dato interessante che lega ulteriormente il Piemonte a questa vicenda è che entrambi i manager delle società coinvolte sono torinesi: Maurizio Saitta, direttore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (cui fa capo la produzione), e Francesco Zambon, alla guida di Ilva in amministrazione straordinaria (amministra gli immobili). Due profili tecnici chiamati a gestire la fase più delicata del più grande gruppo siderurgico d’Europa.

Se prevarrà una visione integrata e sostenibile, con investimenti anche nel Nord, il Piemonte potrà giocare un ruolo centrale nella nuova stagione dell’acciaio italiano. In caso contrario, il rischio è quello di veder spegnere anche gli ultimi fuochi dell’industria siderurgica nella regione.