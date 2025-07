Droga nel carcere di Alessandria, agenti sequestrano hashish

La droga era nascosta nella fodera del giubbotto di un detenuto. L'hanno scoperta gli agenti di polizia penitenziaria, che hanno sequestrato 32 grammi di hashish nella camera di pernottamento del carcere di Alessandria che ospitava un detenuto di nazionalità albanese. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) che, nell'esprimere il proprio "apprezzamento" agli agenti, ribadisce la richiesta di "potenziare gli organici per assicurare perquisizioni sistematiche e tempestive e di fornire strumenti tecnici aggiornati, come scanner, kit antidroga portatili, body cam". "Il Sappe vigilerà affinché l'accaduto non resti un episodio isolato, ma diventi occasione per rafforzare i presidi di sicurezza negli istituti piemontesi, tutelando il lavoro e l'incolumità di chi indossa l'uniforme", commenta Vicente Santilli, segretario del sindacato per il Piemonte, mentre il segretario generale, Donato Capece, ricorda che "nelle carceri italiane il 30% circa dei detenuti è tossicodipendente ed anche più del 20% degli stranieri ha problemi di droga e che nonostante l'Italia sia un Paese il cui ordinamento è caratterizzato da una legislazione all'avanguardia per quanto riguarda la possibilità che i tossicodipendenti possano scontare la pena all'esterno, i drogati detenuti in carcere sono tantissimi".