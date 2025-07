Gariglio in rada

Dicono… che l’atteso passaggio da commissario a presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per Davide Gariglio sia solo questione di giorni. La votazione per la nomina dell’ex parlamentare torinese del Partito Democratico era l’ultima in calendario della commissione Trasporti della Camera per mercoledì scorso, ma alla fine è stata rinviata. Nessun intoppo politico ma solo una questione tecnica all’origine dello spostamento in avanti della “promozione” per Gariglio che dalla seconda metà di giugno si è insediato, appunto come commissario, a Palazzo Rosciano di Livorno, sede dell’Authority.