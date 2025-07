RIFORME

Autonomia, Piemonte al traino. Lombardia pronta al colpaccio

Il ministro Calderoli torna a spingere per intese rapide (a settembre), ma Fontana soprattutto sulla Sanità si prepara a tirare un brutto scherzo a Cirio. Criticità anche nelle materie non Lep. I richiami della Corte Costituzionale

L’autonomia differenziata è un treno che Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria sperano di prendere al volo, con le prime intese previste per settembre. Ma il percorso, irto di ostacoli costituzionali e politici, potrebbe lasciare il Piemonte in coda, soprattutto di fronte all’accelerata della Lombardia sulla sanità.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, dalla festa della Lega di Pontida, ha annunciato progressi, con la Lombardia capofila e il Piemonte deciso a non mollare. Eppure, dietro le promesse di efficienza, si staglia il rischio di un’Italia a più velocità, con il Piemonte che potrebbe pagare il prezzo della competizione con il vicino più ricco.

Bussalino pronto

Enrico Bussalino, assessore leghista all’Autonomia della Regione Piemonte, ostenta fiducia: “Ottima notizia dal ministro Calderoli. Il Piemonte è pronto a proseguire celermente l’iter dell’Autonomia differenziata per arrivare in tempi rapidi alla firma di un’intesa con il Governo. Abbiamo bisogno dell’autonomia per rendere più efficace ed efficiente la pubblica amministrazione, per dare risposte più rapide ai cittadini e valorizzare al meglio le competenze del nostro territorio”. Parole che vogliono galvanizzare, ma che non affrontano il cuore del problema: l’autonomia, così come impostata, rischia di accentuare le disuguaglianze, con la Lombardia pronta a sfruttare al massimo le nuove competenze, mentre il Piemonte potrebbe arrancare.

Le tre materie

Le materie in gioco sono tre “no Lep” (ovvero che non richiedono la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni): Protezione civile, professioni non ordinistiche e previdenza complementare integrativa, a cui si aggiunge la Sanità , dove i Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono già definiti.

Calderoli, con il suo consueto piglio, minimizza le difficoltà: “Seppur con tutte le strettoie del caso, ci sono tre materie no Lep su cui ho l’ok da parte di tutti i ministri competenti, a cui affiancheremo anche la Sanità ”. E, con un’immagine autocelebrativa, aggiunge: “In gioventù ero un ottimo discesista, mentre mio fratello un ottimo slalomista. Diciamo che io mi sono adattato a fare lo slalomista e ad aggirare i paletti”.

Ma i “paletti” della Corte Costituzionale non sono solo tecnicismi: sono un monito contro una riforma che, senza correttivi, potrebbe frantumare l’unità nazionale. La Lombardia, che ha già incontrato Calderoli sabato scorso, è in pole position.

Sulla sanità boomerang per il Piemonte

Il governatore Attilio Fontana punta a ottenere maggiore libertà nella gestione delle risorse sanitarie, con l’obiettivo di aumentare gli stipendi di medici e infermieri per arginare la fuga verso la Svizzera, dove il “dumping” salariale attira professionisti dalle zone di frontiera. Questo vantaggio competitivo, però, rischia di trasformarsi in un boomerang per il Piemonte. Mentre la Lombardia, con il suo bilancio più robusto, potrebbe rafforzare il proprio sistema sanitario, il Piemonte di Alberto Cirio, già alle prese con carenze di personale e un deficit che solo trasferimenti extra e poste stornate da altri capitoli hanno scongiurato il ritorno al piano di rientro, potrebbe trovarsi a competere in una gara impari. L’autonomia sanitaria, lungi dall’essere una panacea, rischia di creare un divario ancora più marcato: la Lombardia potrebbe attrarre i migliori talenti, lasciando al Piemonte briciole e un sistema sanitario sempre più fragile.

I nodi sulle emergenze

Anche sulle altre materie – Protezione civile, professioni non ordinistiche e previdenza integrativa – il Piemonte rischia di restare in ombra. La possibilità per i governatori di dichiarare autonomamente lo stato di calamità, ad esempio, potrebbe snellire le procedure, ma senza risorse adeguate il Piemonte potrebbe non essere in grado di gestire efficacemente i ristori. Allo stesso modo, una maggiore autonomia nella regolamentazione delle professioni o della previdenza integrativa richiede capacità amministrative e finanziarie che la Lombardia è meglio attrezzata a sfruttare.

La stanchezza del Veneto

Intanto, dal Veneto arriva un’ammissione di fatica che getta luce sulle difficoltà del processo. Il costituzionalista Mario Bertolissi, ex membro della delegazione trattante regionale, non usa mezzi termini: “Siamo nella palude, è dura, c’è stanchezza, ma noi insistiamo”. Pur lodando Calderoli – “È un mago nel riuscire a fare ciò che ha fatto. Gli avevano zavorrato la legge” – Bertolissi evidenzia un cammino tortuoso, che il Piemonte potrebbe trovare altrettanto impervio.

La “palude” non è solo burocratica: è il rischio concreto che l’autonomia differenziata, senza un robusto meccanismo di perequazione, finisca per premiare poche Regioni, lasciando il Piemonte e altre realtà a inseguire.

La "questione romana"

Parallela alla corsa regionale c’è la “questione romana”, con Calderoli che rilancia poteri speciali per la Capitale: “Ben venga l’autonomia, sia che si tratti delle Regioni, sia che si tratti di Roma Capitale perché fa bene a tutti”. Ma anche qui, tra proposte di legge come quelle di Roberto Morassut (Pd) e Paolo Barelli (FI), e un disegno di legge governativo in lavorazione con Giorgia Meloni ed Elisabetta Casellati, il rischio è che si tratti più di propaganda che di sostanza. Il Campidoglio, che chiedeva un confronto, potrebbe ritrovarsi con un testo calato dall’alto, come il Piemonte rischia di ritrovarsi con un’autonomia a metà.

Piemonte arranca

Il Piemonte, con Bussalino e Cirio in testa, sogna un’amministrazione più snella e un territorio valorizzato. Ma l’ombra della Lombardia incombe: la sua accelerata sulla sanità, spinta dalla necessità di contrastare il dumping svizzero, potrebbe allargare il divario con il Piemonte, che già fatica a tenere il passo. Senza un sistema di compensazione che garantisca equità, l’autonomia differenziata rischia di trasformarsi in un privilegio per pochi, lasciando il Piemonte a inseguire un traguardo sempre più lontano. Calderoli potrà anche essere un “mago” dello slalom, ma per il Piemonte la vera sfida sarà non restare intrappolato nella “palude” di una riforma che promette molto, ma rischia di mantenere poco.