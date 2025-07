Ma la strategia dell'insulto paga?

Il confronto politico è sempre stato duro e spietato. In qualsiasi fase storica e in qualunque vicenda concreta la politica è scontro, attacco, delegittimazione e contestazione violenta. Eppure, al di là di un copione che conosciamo ormai a memoria, c’è da restare francamente basiti di fronte ai ripetuti e ormai quotidiani attacchi personali, delegittimazione morale e politica e violente contestazioni che ogni giorno – ripeto ogni giorno – la sinistra nelle sue diverse e multiformi espressioni rovescia addosso all’attuale Presidente del Consiglio. E questo al di là e al fuori, come ovvio, della legittima e sacrosanta dialettica fra i vari partiti, è un fatto sufficientemente noto che storicamente la sinistra – e non solo quella di matrice comunista e gramsciana – ha fatto dell’attacco personale e politico al “nemico” una delle sue ragioni costitutive nella battaglia politica.

Certo, chi ricorda ancora – come chi scrive, ad esempio – il confronto politico della prima repubblica, almeno dagli inizi degli anni ’80 in poi, non può affatto dimenticare gli strali che il Pci, il più grande partito d’opposizione di tutti i tempi, lanciava contro la Dc e i suoi principali esponenti e statisti. Tra tutti, non si può certamente dimenticare l’esperienza di Carlo Donat-Cattin, il leader della sinistra sociale della Dc e riconosciuto statista che fu il più insultato, il più deriso e il più violentemente contestato dall’intera galassia comunista dell’epoca. Un attacco sistematico, continuo, senza tregua e con tutti i mezzi a disposizione al punto che la stessa dirigenza del Pci pose addirittura il veto sulla sua partecipazione al Governo durante la stagione politica della “solidarietà nazionale”. Operazione che non passò solo grazie alla mediazione e all’intervento autorevole e magistrale di Aldo Moro. Ma la valanga di insulti, di attacchi personali e di ogni sorta di contumelie che dovette subire il leader democristiano piemontese – prassi che fu riservata anche ad altri leader Dc seppur in minor misura – non è lontanamente paragonabile alla sequela di attacchi a cui è sottoposta da ormai oltre due anni l’attuale premier.

Ora, al di là di questa modalità violenta e spregiudicata di confronto politico che, purtroppo, è sempre esistita e sempre esisterà, è di tutta evidenza che non possiamo non farci una domanda. Netta e chiara. E cioè, ma la strategia dell’insulto violento, dell’attacco personale e della delegittimazione morale e politica dell’avversario/nemico pagano a lunga scadenza? È un elemento, questo, che rafforza la qualità della democrazia, la credibilità della politica e la civiltà del confronto politico? Rilancia il ruolo dei partiti – o di ciò che resta di loro – e contribuisce ad arricchire la dialettica politica nel suo complesso? Certo, tutti sappiamo che il populismo si nutre dell’attacco personale e politico violento nei confronti dell’avversario/nemico. È appena il caso di ricordare la genesi del partito dei 5 stelle – ieri come oggi in quel partito non è cambiato assolutamente nulla al riguardo – per rendersene conto. Ma quando la strategia dell’insulto e dell’attacco personale diventano il filo rosso che lega un intero campo politico – nel caso specifico il cosiddetto “campo largo” – è l’intera politica che rischia di dar vita ad un imbarbarimento del confronto democratico difficilmente reversibile.

Ecco perché, al di là delle chiacchiere e, soprattutto, delle prediche dei soliti e noti soloni della carta stampata progressista e dei vari tuttologi dei talk “sull’odio politico” e la denuncia della “fine della democrazia” a vantaggio di strane e singolari dittature o “torsioni illiberali”, se non si mette fine a questo degrado fatto di insulti quotidiani, attacchi personali e contumelie di ogni genere, sarà proprio la qualità della democrazia a pagarne le conseguenze direttamente. E, con la democrazia, la credibilità dei partiti e lo stesso ruolo delle nostre fragili istituzioni democratiche.