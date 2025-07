Crisi Moda, Confartigianato Piemonte: “Le imprese artigiane moda sono a rischio chiusura”

Continua a soffrire l'artigianato moda del Piemonte che comprende l’industria tessile, l’abbigliamento, la lavorazione di pelli, cuoio e calzature. Le imprese dell'artigianato moda del Piemonte al 31 marzo 2019 erano 2.458, 6 anni dopo sono 2.229. In sei anni hanno cessato l'attività 229 imprese artigiane piemontesi del settore moda, secondo i dati Unioncamere Piemonte.

Confartigianato chiede un'azione mirata del ministero per fare uscire dalla crisi un settore così strategico per il Paese, che in Italia conta 60.000 imprese manifatturiere e oltre 600.000 lavoratori: “Al Ministero chiediamo misure ad hoc per la salvaguardia dei livelli occupazionali, una politica mirata di sostegno al credito e disposizioni normative per agevolare l'implementazione di nuove tecnologie e strumenti digitali”, spiega Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte.

“La qualità delle nostre produzioni sono riconosciute in tutto il mondo e riteniamo che sia arrivato il momento di garantire una maggiore stabilità ad un marchio di alto valore come il Made in Italy”, afferma Samantha Panza, presidente Abbigliamento di Confartigianato Imprese Piemonte, “Il settore ha retto il periodo pandemico, ma altre situazioni geopolitiche internazionali e le nuove misure imposte a livello europeo, anche sulla sostenibilità, stanno mettendo a dura prova la sua resilienza. Il Governo ha riconosciuto lo stato di crisi del settore, prova ne è la convocazione del Tavolo di Crisi del Sistema Moda convocato per il 6 agosto, ma la sfida è alta”.