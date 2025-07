Narcotizza e rapina un'anziana: individuata dalla polizia di stato e fermata in Austria

Aveva narcotizzato una signora anziana per derubarla. Responsabile una donna di 32 anni che nel gennaio del 2024 narcotizzò un’anziana in casa sua per sottrarle denaro contante e gioielli. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di individuare in una trentaduenne di origini romene la presunta responsabile del fatto. La 32enne è stata intercettata nella città di Mittersill, in Austria, dove le autorità austriache l'hanno arrestato.