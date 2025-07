Controlli congiunti delle forze di polizia nelle aree della movida

Controlli sulla malamovida da parte delle forze di polizia nelle zone di Piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto via Matteo Pescatore e vie limitrofe e nell'area denominata “Le Panche”. Complessivamente l'attività ha portato all'identificazione di 109 persone e al controllo di 8 esercizi pubblici per i quali sono scattate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 15.300 euro per diverse violazioni, tra le quali la vendita delle bevande in vetro e di alcolici a minori e oltre l'orario consentito.