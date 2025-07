Eduiren (Iren), in un anno coinvolte mille scuole

Eduiren, il settore educational del gruppo Iren, compie dieci anni. Nell'anno scolastico 2024/2025, ha incontrato 68mila cittadini di tutte le età, organizzato 321 visite a impianti e avviato 535 progetti nazionali ed europei, lanciando anche una docu-serie di successo, intitolata Circular Future Tour. Sono state 68mila le persone coinvolte tra settembre 2024 e giugno 2025 - 54.500 studenti e 13.500 tra docenti e cittadini - un dato in forte crescita quello del pubblico adulto, che conferma l'impegno di Eduiren per una sensibilizzazione sui temi della sostenibilità non solo legata al mondo scolastico, ma diffusa sul territorio con specifici momenti formativi e la progettazione di percorsi condivisi sui temi della transizione ecologica e della Agenda 2030. Interlocutore principale dell'attività di Eduiren rimane il sistema scolastico: a quest'ultimo è stato infatti dedicato il catalogo di offerte formative gratuite suddiviso in otto percorsi didattici, rinnovati seguendo i consigli di docenti e studenti. La risposta è stata più che positiva, con 470 percorsi didattici realizzati su tutti i territori in cui è presente il gruppo e con 1.000 scuole (dall'infanzia alle secondarie di secondo grado) che hanno usufruito delle offerte formative a catalogo, delle visite agli impianti e dei progetti specifici. In tutto, sono state organizzate 321 visite a impianti, con un aumento del 70% rispetto allo scorso anno, visite che hanno permesso di osservare da vicino come vengono trasformati i rifiuti, dove nasce l'energia elettrica che viene utilizzata nelle abitazioni o conoscere come funziona il ciclo idrico. Una crescita significativa anche per i progetti didattici che hanno toccato quota 535, contro gli 80 dello scorso anno.