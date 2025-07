LA SACRA RUOTA

Stellantis, primo crash test per Filosa: perdite per 2,3 miliardi

Dazi Usa e frenata del Nord America zavorrano i conti. Mezzo miliardo di utile operativo, ma free cash flow a -3: sospese le previsioni. Il mercato punisce. Melfi, Pomigliano e Mirafiori restano al palo: serve chiarezza su modelli e investimenti

L’avvio di Antonio Filosa alla guida di Stellantis è tutt’altro che morbido. Appena insediato al posto di Carlos Tavares, con un’investitura quasi unanime (99% dei voti nell’assemblea di Amsterdam), il nuovo amministratore delegato si ritrova subito a gestire un dossier pesante, tra numeri in frenata, tensioni industriali e un mercato che chiede risposte rapide.

I dati preliminari del primo semestre lo dicono chiaramente: ricavi a 74,3 miliardi, ma con spedizioni globali in calo del 6% nel secondo trimestre e 1,4 milioni di veicoli consegnati, segnale di una domanda in flessione nonostante qualche timido progresso in aree specifiche. Sul fronte finanziario, le difficoltà sono evidenti: utile operativo adjusted di appena 0,5 miliardi, cash flow negativo per 2,3 miliardi, e un free cash flow industriale che sprofonda a -3 miliardi. Da qui la sospensione della guidance, congelata già il 30 aprile.

Le difficoltà si sono riflesse immediatamente sul titolo in Borsa, con un calo del 2,97% all’apertura di oggi, che ha riportato il valore delle azioni a 7,69 euro. Un ribasso influenzato anche dall’impatto dei dazi statunitensi, che hanno già prodotto un danno stimato in 300 milioni di euro e costretto alla sospensione della produzione a Pomigliano per il Dodge Hornet, versione americana del Tonale destinato agli Usa.

I numeri delle consegne confermano la fase critica. In Europa allargata si registra un calo del 6% (722.000 unità), mentre il tonfo in Nord America è del 25% (322.000 veicoli), penalizzato dalla riduzione delle spedizioni di modelli importati e dal rallentamento delle vendite alle flotte aziendali. Anche il marchio Maserati arranca: nel secondo trimestre sono state consegnate solo 2.500 vetture, con un calo del 22% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Eppure, qualche segnale positivo arriva. Proprio in Nord America, il calo generale delle vendite si accompagna a una crescita del 13% per i marchi Jeep e Ram, che tengono il colpo nel segmento retail. In Europa, sotto la regia di Jean-Philippe Imparato, la nuova gamma di veicoli basati sulla piattaforma “Smart Car” – tra cui la Fiat Grande Panda, la Citroën C3 e la Opel Frontera – ha fatto registrare un balzo del 45% nel secondo trimestre, con 25.000 unità in più rispetto ai primi tre mesi dell’anno. L’attesa ora è per la nuova Fiat 500 mild-hybrid, il cui debutto a Mirafiori è previsto a novembre.

Le uniche aree davvero in crescita sono quelle considerate “periferiche” fino a poco tempo fa. In Africa e Medio Oriente le consegne sono salite del 30%, toccando quota 125.000 unità, grazie soprattutto ai risultati in Turchia, Egitto, Algeria e Marocco. In America Latina Stellantis conferma la propria leadership con 260.000 unità vendute (+20%), trainata da Brasile e Argentina.

L’appuntamento cruciale è fissato per il 29 luglio, quando verranno diffusi i risultati finanziari del primo semestre. Sarà anche la prima uscita pubblica di Filosa insieme al direttore finanziario Doug Ostermann, un banco di prova per illustrare agli investitori e agli osservatori internazionali le prossime mosse del gruppo. Ma soprattutto, sarà il momento della verità per le fabbriche italiane, che da mesi attendono indicazioni precise sul destino dei propri impianti e dei modelli futuri. La fase delle attese e delle promesse sta per finire. Ora servono scelte.