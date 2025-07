SALA ROSSA

Rinviato l'esproprio di Lo Russo. Pd: "Campagna di mistificazione"

60 emendamenti bloccano la discussione sulla proposta di deliberazione popolare sulle case sfitte, che rischia di slittare a dopo le vacanze. Esulta il leghista Ricca: "I proprietari possono dormire sonni tranquilli", ma i dem contrattaccano

Giornata di schermaglie in Consiglio comunale a Torino, dove la discussione sulla delibera di iniziativa popolare “Vuoti a Rendere” è stata rinviata, con la decisiva opera di ostruzionismo dei consiglieri di opposizione. Al centro della contesa, la proposta di deliberazione popolare nata per affrontare la crisi abitativa, che prevede misure per incentivare l’uso degli immobili sfitti. Ma il dibattito è stato bloccato da una pioggia di 60 emendamenti presentati all’ultimo minuto dalle opposizioni, con la Lega in prima linea, che festeggia il rinvio come una vittoria.

La delibera

La delibera di iniziativa popolare “Vuoti a Rendere”, presentata al Consiglio comunale di Torino nel novembre del 2024 da una coalizione di associazioni e collettivi, tra cui Arci Torino, Gruppo Abele e Legambiente, che hanno raccolto oltre 3mila firme tra febbraio e giugno 2024, nasce con l’obiettivo di affrontare l’emergenza abitativa in città, un problema sempre più pressante, considerando che nel 2023 si sono registrati ben 1.380 sfratti, l’88% dei quali per morosità. L’idea centrale è semplice ma ambiziosa: recuperare gli alloggi sfitti, sia pubblici che privati, per rimetterli a disposizione di chi ne ha bisogno, come famiglie a basso reddito, giovani, studenti, migranti e rifugiati. Per prima cosa, la delibera chiede al Comune di collaborare con enti pubblici e privati per fare un censimento accurato degli alloggi sfitti, ossia quelli non utilizzati da almeno due anni, definiti in “ingiustificato abbandono”. L’obiettivo è capire quanti sono, dove si trovano e quali caratteristiche hanno, con un focus particolare sugli immobili di grandi proprietari – quelli con più di cinque unità immobiliari – e sul patrimonio pubblico, come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Migliaia di case sfitte

A Torino, le stime parlano di un numero di case vuote che oscilla tra 22.000 e 78.000, a seconda delle fonti, e un censimento preciso potrebbe aiutare a fare chiarezza. Una volta identificati questi immobili, il passo successivo è contattare i proprietari. Il Comune dovrebbe invitarli a giustificare l’inutilizzo delle loro proprietà e incoraggiarli a rimetterle sul mercato, magari con affitti a canone calmierato o destinandole a scopi sociali. Qui l’attenzione si concentra soprattutto sui grandi proprietari, come i fondi immobiliari, lasciando in secondo piano i piccoli proprietari individuali. L’idea è di stimolare un uso più responsabile del patrimonio immobiliare, riducendo la speculazione e favorendo l’accesso alla casa per chi fatica a permettersela. Ma cosa succede se i proprietari non collaborano? La delibera propone misure per disincentivare l’inutilizzo prolungato, come maggiorazioni dell’Imu e della Tari. Tuttavia, gli uffici tecnici del Comune hanno fatto notare che l’Imu è già al massimo previsto dalla legge e che la Tari non può essere aumentata per alloggi vuoti che non producono rifiuti.

Addio esproprio

Inizialmente, si era anche ipotizzata la requisizione temporanea degli immobili in casi estremi, per rispondere all’emergenza abitativa, ma questa misura ha incontrato forti critiche e pareri tecnici negativi per mancanza di basi normative. E per fortuna. Alla fine, la requisizione è stata eliminata dalle versioni più recenti della proposta. Oltre a queste misure, la delibera include altre idee per affrontare il problema. Si propone, ad esempio, di bloccare la vendita degli alloggi Erp di proprietà comunale – circa 6.000 unità – per preservare il patrimonio pubblico. Si suggerisce poi di rafforzare l’agenzia Lo.C.A.Re., che promuove affitti a prezzi accessibili sul mercato privato, e di lanciare un “Piano azzera vuoti” per riqualificare gli immobili pubblici e privati. Inoltre, si punta a politiche che rendano i canoni di locazione più sostenibili, aumentando l’offerta di alloggi per le fasce più vulnerabili.

Soddisfazione della Lega

“I proprietari di case sfitte possono dormire sonni tranquilli, per ora”, esulta Fabrizio Ricca, capogruppo leghista in Regione e consigliere comunale in Sala Rossa, che a dispetto delle modifiche continua a definirlo una “delibera sull’esproprio proletario ideata dal centrosinistra torinese”: “Grazie al nostro ostruzionismo, abbiamo bloccato una delibera che punta a espropriare i sacrifici dei torinesi”. Per Ricca, la proposta del centrosinistra è “anacronistica” e rischia di “fomentare l’odio sociale” senza risolvere l’emergenza abitativa. “Servono soluzioni di buon senso, non lotte ideologiche sulla proprietà privata”, attacca, promettendo battaglia contro ogni misura che “metta le mani sui risparmi dei cittadini”. Il rinvio, dovuto al vaglio dei numerosi emendamenti, getta la discussione nel limbo estivo, con la Sala Rossa che potrebbe riprendere il confronto direttamente a settembre, dopo le ferie estive.

I dem non ci stanno

Di tutt’altro avviso la maggioranza che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo, con il Partito democratico che accusa l’opposizione di distorcere il significato della delibera. “Respingiamo con forza la campagna di mistificazione della destra”, tuonano in una nota congiunta il capogruppo Pd Claudio Cerrato e il presidente della Commissione Sanità e Servizi sociali Vincenzo Camarda. “Non è una delibera del sindaco o della giunta, né prevede requisizioni automatiche di immobili, come qualcuno vuole far credere”, chiarisce Cerrato, accusando le opposizioni di ostruzionismo antidemocratico. “Se sono contrari, votino contro apertamente, invece di ostacolare un’iniziativa popolare”. Il Pd difende il valore della proposta, rivendicando un percorso partecipato con il terzo settore e i cittadini, pur ammettendo alcune criticità: “Abbiamo presentato due emendamenti per migliorare il testo, nel rispetto dell’iter istituzionale. La crisi abitativa richiede soluzioni nuove e condivise, non propaganda”. Ma per ora, e con ogni probabilità fino al prossimo autunno, tutto resta fermo.