Portas (Moderati), solidarietà a Laus, Carretta e Grippo

"Esprimo la mia solidarietà e quella di tutto il Movimento dei Moderati nei confronti di Mauro Laus, Mimmo Carretta e Maria Grazia Grippo. La magistratura, cui va tutta la mia fiducia, farà il proprio lavoro e sono certa che loro ne usciranno a testa alta. Spero che questa non sarà l'occasione per i soliti sciacalli per puntare il dito verso la pagliuzza negli occhi degli altri… invece di guardare la trave nel proprio". Così il leader dei Moderati, Giacomo Portas, sul caso Rear che ha coinvolto con un avviso di garanzia il parlamentare, l'assessore e la presidente del Consiglio comunale di Torino.