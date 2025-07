Fedriga, "election day? Ogni Regione procede autonomamente"

"Ogni Regione mi sa che sta procedendo autonomamente, mi sembra di aver capito". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, rispondendo a una domanda sulla possibilità dell'election day per le Regionali, all'uscita da Palazzo Chigi dove ha incontrato la premier Giorgia Meloni. Fedriga ha anche escluso la possibilità di un rinvio del voto. "Mi sembra che oggi i tempi non ci siano più e non ci sia l'unanimità delle Regioni che vanno al voto, lo vedo un percorso non fattibile in questo momento - ha osservato -. Ormai siamo a ridosso, mi sembra non ci siano più i tempi. Poteva essere un'ipotesi percorribile, come era avvenuto in passato, che non creava alcun tipo di disagio e metteva in sicurezza i bilanci delle Regioni. Oggi dobbiamo capire se c'è un altro percorso per mettere in sicurezza i bilanci delle Regioni".