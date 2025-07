RETROSCENA

Centrodestra inchiodato su Zaia. Spunta Corgnati per il dopo Cirio

Il risiko delle regionali tiene in scacco la coalizione: mentre il Doge aspetta una nuova collocazione, il governatore piemontese prepara l’uscita anticipata e lavora alla successione. In pole il rettore del Politecnico, ex sindaco civico di area. Ma il leghista Canelli...

Il risiko delle regionali autunnali si è inceppato. E finché non si incastra il tassello veneto, non si sistema nulla. Neppure il vertice di ieri sera tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi a casa della premier è riuscito a sciogliere il nodo da cui si dipana l’intera matassa: la sistemazione di Luca Zaia. Un rebus che assomiglia più al Tetris, dove ogni blocco dipende da quello che lo precede. E se il Veneto non si muove, l’intero mosaico resta immobile. Riunione aggiornata alla settimana prossima.

Il doge senza trono

Zaia, alla guida del Veneto da quattordici anni, è il vero convitato di pietra. Ufficialmente in scadenza, resta però il simbolo stesso della Lega di governo. Troppo popolare per una pensione anticipata, troppo ingombrante per essere riciclato con leggerezza. La sua uscita, se mai ci sarà, andrà compensata con qualcosa di grosso. Qualcuno (Meloni) pensa al Viminale, altri (Salvini) fanno resistenza passiva. Nel frattempo, si butta sul tavolo il nome di Alberto Stefani, leghista doc e vice di Salvini, come possibile candidato in Veneto. Ma la Lega non vuole solo tenersi casa propria, pretende anche pegno per eventuali rinunce altrove. Tradotto: se salta la Lombardia, entra in ballo il Piemonte.

Campania, Puglia e il caos

Nel frattempo, la Campania resta un caos. Il ministro Matteo Piantedosi continua a sfilarsi dalla corsa. E Forza Italia, con Noi Moderati, prova a virare sul viceministro FdI Edmondo Cirielli. In Puglia Tajani ha messo sul piatto i nomi di Mauro D’Attis, ma lo sfidante di Decaro non ha ancora il crisma dell’ufficialità. Meloni osserva, prende appunti, media. Il ruolo di “camera di compensazione” le si addice, ma ogni mediazione costa. E il prezzo lo pagano anche i territori.

E il Piemonte guarda

Al quarantesimo piano del grattacielo del Lingotto, Alberto Cirio osserva il risiko nazionale con occhio interessato. Non solo in qualità di vicesegretario nazionale di Forza Italia. L’attuale governatore del Piemonte ha un piano preciso: levare le tende prima della scadenza naturale del mandato e candidarsi alle politiche del 2027. Il disegno è chiaro: dimissioni anticipate, passaggio di consegne alla sua vice Elena Chiorino (FdI), voto nel 2028.

Una mossa che potrebbe sembrare un assist ai meloniani. Ma non è affatto detto. Perché la Chiorino pare aver già virato su Roma: è attivissima a via della Scrofa e intesse rapporti sempre più stretti con Arianna Meloni. Insomma, punta anche lei al salto nazionale. E Cirio, da regista navigato, intende restare l’artefice della successione. Non vuole ombre interne, quindi nessun esponente di partito, ma una figura di area, un civico con tratti politici.

Il rettore, col pedigree della destra

Quel nome è Stefano Corgnati, rettore del Politecnico di Torino, vercellese classe 1973. Laureato con lode in Ingegneria Meccanica, da tempo ha orientato i suoi interessi accademici verso i temi energetici: è professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale. Già membro del Cda, è stato vicerettore con Marco Gilli (oggi alla guida della Compagnia di San Paolo), ruolo poi confermato anche dal rettore Guido Saracco.

Ma dietro il profilo tecnico e istituzionale, si cela una biografia politica tutt’altro che neutra. Corgnati vanta il pedigree classico dell’uomo di centrodestra: originaria militanza in Alleanza nazionale, passaggio nel Popolo delle Libertà, una tappa in Forza Italia e – solo per prudenza accademica – nessuna tessera FdI, ma molti rapporti nel partito. Nella terra del riso, è ben noto il suo legame con il gotha meloniano vercellese: dal presidente della Provincia Davide Gilardino, all’ex consigliere regionale Alberto Cortopassi, anche se il suo vero punto di riferimento resta Renzo Masoero, storico ras della destra locale, che da sindaco di Livorno Ferraris lo volle in giunta e poi gli cedette il testimone alla guida del Comune. Corgnati è rimasto sindaco per due mandati, dal 2013 al 2023.

Politicamente abile, refrattario a posizioni nette, dissimula le proprie ambizioni dietro il profilo tecnico. Nell’animo, dicono i bene informati, è un “democristianone”: gran tessitore di relazioni trasversali, come dimostra il suo legame con il sindaco dem di Torino Stefano Lo Russo, tra i principali sponsor della sua elezione al Politecnico. Un profilo che potrebbe piacere a molti e scontentare pochi. Non a caso, il ministro Gilberto Pichetto Fratin starebbe pensando a lui per guidare l’Authority per l’Energia al posto di Stefano Besseghini, in uscita. Ma se dovesse saltare quella poltrona, per Corgnati potrebbe aprirsi la scalata del grattacielo.

Canelli o il derby finale

Ma i giochi sono tutt’altro che chiusi. Se la Lega dovesse rinunciare alla Lombardia (magari per fare spazio al meloniano Carlo Fidanza), non si accontenterebbe del solo Veneto. E punterebbe dritta sul Piemonte. Il candidato? C’è già. È Alessandro Canelli, sindaco di Novara, leghista pragmatico e apprezzato, tanto da risultare il sindaco piemontese più amato secondo l’ultima rilevazione del Sole 24 Ore. Amministratore solido, spendibile, il nome perfetto per mantenere lo scettro verde in Piemonte.