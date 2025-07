CAVOLETTI DI BRUXELLES

L'Europa taglia la Pac, Piemonte perde 350 milioni: a rischio imprese agricole e invasi

In Italia la sforbiciata penalizzerà 770mila aziende. A vantaggio di Usa e Cina. Nella regione vale oggi un miliardo e 750 milioni. L'assessore piemontese Bongioanni: "A repentaglio molti progetti tra cui l'approvvigionamento idrico". Mozione della Lega

Come se non bastassero i dazi di Donald Trump, a dare mazzate all’economia - in questo caso quella della filiera agricola – ci si mette pure Ursula Von der Leyen. Lo scenario che si prospetta per la programmazione 2028-2034 prevede, infatti, un taglio secco del 20% alla Pac, la Politica agricola comune scendendo dagli attuali 386 miliardi a 302 per un settore che solo a livello italiano vale oltre 707 miliardi con un’occupazione per oltre 4 milioni di addetti. E tutto questo mentre Cina e Stati Uniti investono ciascuno più di 1.400 miliardi proprio nell’agricoltura.

Effetti disastrosi

A fare pesantemente le spese di questo colpo di mannaia che dovrebbe sostanziarsi con il passaggio al fondo unico tra politiche agricole e di coesione, si stima saranno in Italia non meno di 770mila aziende agricole.

Coldiretti, nel corso dell’assembla nazionale, ha lanciato l’allarme prefigurando che la misura “avrà effetti potenzialmente disastrosi sulla produzione di cibo, la sicurezza alimentare e la spunta verso l’innovazione e la sostenibilità che in questi anni ha reso l’agricoltura italiana leader in Europa”. Il presidente della principale associazione di categoria, Ettore Prandini, definendolo “un colpo mortale” ha sollecitato la politica a “modificare il medio periodo l’impianto della misura finanziaria proposta da Von del Leyen”.

Al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto così come al ministro Francesco Lollobrigida, Prandini ha ribadito che “Togliere risorse all’agricoltura per finanziare il riarmo mette a rischio la sicurezza alimentare e la pace in Europa. In un contesto segnato da guerre e tensioni globali, servono investimenti sul cibo, non carri armati”.

Lollobrigida insoddisfatto

Parole che hanno trovato sponda negli interlocutori e in particolare nel ministro meloniano, il quale si è detto “insoddisfatto” della proposta della Commissione, definendola “un'involuzione rispetto a una pianificazione di carattere strategico. Oggi c'è una indeterminatezza dei fondi che non è utile e tollerabile. Come Italia – ha spiegato Lollobrigida - abbiamo attivato un lavoro molto importante nei mesi scorsi, con un documento specifico e preciso su questo tema che ha visto la sottoscrizione, dietro la firma dell'Italia, di altre 17 nazioni”, per concludere che “non ha senso che la Commissione vada in un verso diverso rispetto a quello indicato dagli Stati nazionali".

Stati che a loro volta vedono declinati e non di rado amplificati a livello territoriale gli effetti, in questo caso pesantemente negativi, delle decisioni di Bruxelles. Osservando che per il periodo 2023-2027 la Pac, per il solo territorio del Piemonte, vale qualcosa come 1 miliardo e 750 milioni si fa presto a comprendere quanto diminuirà con il taglio del 20%. Somme che, variamente distribuite tra aiuti diretti alle aziende e finanziamenti di interventi a sostegno del settore, subendo una pesante riduzione provocherebbero impatti anche su progetti già programmati che, a quel punto, rischierebbero di non essere tradotti in pratica.

Piemonte in allarme

A confermarlo è lo stesso assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni che ricordando gli interventi resi possibili con l’attuale programmazione della Politica agricola comune, “come quelli per il sistema di approvvigionamento idrico, saranno messi in serio pericolo se si proseguirà con la linea indicata da Bruxelles”.

Un piano di invasi e reti per assicurare l’acqua a un settore per cui è vitale, piano che è inserito nella legge di riforma cui sta lavorando l’assessore, finirebbe facilmente bloccato o fortemente ridimensionato per la mancanza di quei fondi che la commissione pare fermamente intenzionata a ridurre. Una decisione di cui Bongioanni, come spiega allo Spiffero, si dice sorpreso soprattutto dopo che in un colloquio il commissario all’Agricoltura il lussemburghese Cristophe Hansen questi “mi aveva confermato di essere sulle nostre posizioni. Evidentemente qualcosa – ipotizza Bongioanni – è cambiato, forse il cambio di rotta arriva da più in alto rispetto al commissario”.

Quali le ragioni, ad oggi tutte da scoprire, della misura che Von der Leyen ha in mente di attuare, resta il dato messo in evidenza dalla Coldiretti, ovvero il drastico calo del peso dell’agricoltura nel bilancio dell’Unione Europea che, a taglio effettivo, passerebbe da uno storico superiore al 30% al 14. E tutto questo mentre Cina e Stati Uniti hanno avviato investimenti di enormi di risorse proprio in questo settore.

La mozione della Lega

L’ennesima “eurofollia” per la Lega che traduce la sua netta opposizione al provvedimento con una mozione che verrà presentata in tutti i Comuni, le Regioni e in Parlamento.

“Se si accettasse un accorpamento dei fondi, la gestione e la programmazione passerebbero a un livello più centralizzato, a scapito delle regioni, le più adatte a gestire le politiche adattandole alle specificità territoriali del nostro Paese. A questo la Lega dice no”, afferma il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, primo firmatario della mozione.