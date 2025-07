Difesa Laus (Pd), stupito da pubblicazione atti

"Apprendo con stupore dalla lettura degli articoli di stampa elementi di un'indagine che dovrebbero essere nella sola disponibilità della Procura e del difensore. Non avendoli mai condivisi con alcuno, non posso che esprimere seria perplessità di fronte a una dinamica che impone una riflessione sul rispetto del riserbo investigativo". E' quanto dichiara l'avvocato Maurizio Riverditi, legale del deputato Mauro Laus (Pd), a proposito delle notizie sugli sviluppi dell'inchiesta della procura di Torino sul caso Rear, che ieri ha portato alla notifica di sette avvisi di conclusione delle indagini preliminari. "Le garanzie difensive - prosegue Riverditi - meritano tutela piena, così come il corretto equilibrio tra informazione e giustizia. Fare chiarezza su come sia potuto accadere penso sia non solo necessario ma un dovere per chiunque sia chiamato, a qualunque titolo, a concorrere all'amministrazione della giustizia. Proprio per questo stiamo valutando quali iniziative assumere".