GdF, la Tenente Ilaria Censi è il nuovo Comandante della Compagnia di Caselle Torinese

La Tenente Ilaria Censi è il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Caselle Torinese. L'ufficiale subentra al Capitano Andrea Parisi che, dopo tre anni alla guida del Reparto, ha lasciato il comando per andare a ricoprire un importante incarico al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

Originaria di Pescara, 27 anni, il nuovo Comandante si è arruolato nel Corpo nel 2017 e ha frequentato l'Accademia di Bergamo, conseguendo la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Al termine del quinquennio di formazione, il Tenente Censi ha prestato servizio al Gruppo di Savona dove ha retto la Sezione Operativa.

Il Capitano Parisi lascia il comando della Compagnia di Caselle Torinese dopo un triennio caratterizzato da significativi risultati operativi nel contrasto ai traffici illeciti di valuta, di stupefacenti ed alle varie forme di illegalità economico-finanziaria.

Il Comandante Provinciale Torino, Gen. B. Carmine Virno, ha espresso al Tenente Censi i migliori auspici per il nuovo e sfidante incarico e ha, nello stesso tempo, ringraziato il Capitano Parisi per il lavoro svolto e per i rilevanti risultati conseguiti alla guida delle fiamme gialle della Compagnia di Caselle Torinese.