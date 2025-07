Irpef, Marrone: “In Piemonte conviene avere figli, detrazione di 250 euro per chi ne ha più di due”

“In Piemonte avere figli conviene - ad annunciarlo è l’assessore alla Famiglia della Regione Piemonte Maurizio Marrone, intervenendo sul quadro delle modifiche Irpef pronte a giungere in aula a Palazzo Lascaris -. Come assessorato alla Famiglia abbiamo promosso l’allargamento delle detrazioni Irpef alle famiglie con più di due figli, rivoluzionando così il concetto di famiglia numerosa, e aggiungendo un passo avanti in più nella lotta contro l’inverno demografico. Fino ad ora le detrazioni riguardavano soltanto 1,5% delle famiglie con oltre tre figli, con questa modifica potranno invece beneficiare dei 250€ di detrazione quasi il 9% delle famiglie. Dopo Vesta e Vita Nascente, la Regione Piemonte, ancora una volta, si conferma un’avanguardia per la ripartenza della natalità”