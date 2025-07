Unia (M5s), buio totale su misure alternative a blocco Euro5

"Buio totale sulle misure compensative che la Regione Piemonte dovrà mettere in campo a fronte del rinvio del blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 5". Lo afferma Alberto Unia, consigliere regionale M5S Piemonte, che ha interrogato sul tema questa mattina la Giunta Cirio. "La sospensione del blocco degli euro 5 - spiega Unia - è una notizia positiva per chi avrebbe dovuto sostituire il proprio veicolo, ma gli storici problemi di qualità dell'aria del bacino padano impongono la ricerca di soluzioni alternative per ridurre l'inquinamento. Soluzioni che andranno ad impattare su altre fasce della popolazione o sulle attività produttive, probabilmente a partire dall'agricoltura e dall'industria, fra le più inquinanti. Per questo motivo abbiamo chiesto alla Giunta Cirio un cronoprogramma trasparente e chiaro delle misure che il governo regionale intende mettere in campo, così da permettere ai cittadini e alle imprese di muoversi per tempo per affrontare eventuali restrizioni. L'assessore Vignale, per conto del collega Marnati, ha annunciato che la prossima settimana il tema approderà nella Commissione competente, per poi portare in discussione a settembre una revisione del piano della qualità dell'aria che recepisca le ultime necessità regionali. Il tempo, intanto, passa. E nessuno ha la benché minima idea di quali saranno le misure che la Giunta intende attivare. Siamo convinti che sul tema della qualità dell'aria vada tutto pianificato nel dettaglio, evitando improvvisazioni che potrebbero ricadere sulla popolazione. Su questo non siamo disposti a soprassedere".