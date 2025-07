Sequestrati cocaina e hashish: arrestate 2 persone per spaccio

La polizia di Torino ha arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è nato in seguito al controllo di un uomo di 33 anni di nazionalità guineana che è risultato non essere in possesso di documenti di identificazione. Dopo un controllo gli agenti sono risaliti al suo un indirizzo di domiciliazione dove nell’appartamento sono state trovate dosi di cocaina già pronte allo smercio, un bilancino di precisione e 3 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish. Insieme all’uomo è stata arrestata anche la convivente.