POLITICA & GIUSTIZIA

Rear e il "familismo morale" di Laus. Un caso giudiziario che sa di déjà-vu

Le contestazioni riguardano la gestione della cooperativa, ma la presenza del politico trasforma l'indagine nel solito storytelling dove il clamore rischia di oscurare i fatti. Accuse da provare, pregiudizi ben radicati. L'uso delle carte e il circo mediatico-giudiziario

La recente chiusura delle indagini preliminari sul caso Rear, la cooperativa torinese al centro di un’inchiesta per presunta infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche, ha riportato sotto i riflettori il deputato del Partito Democratico Mauro Laus, insieme ad altre sette persone, tra cui familiari e figure politiche di spicco come l’assessore Mimmo Carretta e la presidente del consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo. Ma, come spesso accade quando la cronaca giudiziaria incontra la politica, il rischio è che il racconto mediatico prenda il sopravvento, costruendo narrazioni che vanno oltre i fatti concreti, alimentando un intreccio che sembra seguire un copione già noto.

Le accuse: gestione opaca

L’inchiesta, condotta dal sostituto Alessandro Aghemo, controfirmata dal procuratore capo Giovanni Bombardieri, si basa su accertamenti della Guardia di Finanza relativi agli esercizi 2020 e 2021 della cooperativa Rear. Una società che compare anche tra gli inserzionisti pubblicitari storici dello Spiffero, cosa di cui siamo onorati e non solo perché come ricordava Indro Montanelli “a pubblicità donata non si guarda in bocca”: in tutti questi anni la presenza di Rear non è mai stata avvertita come ingombrante o fonte di imbarazzo per le nostre scelte editoriali. Così come da Laus mai sono giunte richieste o pressioni, nemmeno il più sottile accenno d’interferenza.

Le contestazioni si concentrano su presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, come stipendi versati per attività non effettivamente svolte, utilizzo privatistico di immobili intestati alla cooperativa e operazioni di investimento estranee agli scopi statutari di Rear. In totale, otto persone sono indagate, tra cui Laus, la moglie, i due figli, la cognata, Carretta, Grippo e il presidente della cooperativa, Antonio Munafò. Secondo l’accusa, la cooperativa avrebbe corrisposto compensi non dovuti, configurando rapporti di lavoro “non reali”. Ad esempio, si contesta a Carretta, socio dal 2011, di aver dichiarato 80 giornate lavorative nel 2021, periodo in cui sarebbe stato invece impegnato in attività istituzionali. Analogamente, i figli di Laus, studenti universitari, avrebbero percepito stipendi senza svolgere le mansioni dichiarate. Inoltre, l’utilizzo di appartamenti e garage della cooperativa da parte della famiglia Laus e operazioni di investimento non conformi agli scopi statutari completano il quadro accusatorio.

La difesa: parlino i fatti

La posizione di Mauro Laus, affidata al suo legale Maurizio Riverditi, è chiara: piena disponibilità a collaborare con la magistratura e fiducia che i fatti, una volta chiariti, dimostreranno la correttezza del suo operato. Laus, in un post sui social, spiega di aver “scelto il silenzio per rispetto delle istituzioni e continuerò a muovermi con la stessa sobrietà anche ora che sarà possibile chiarire ogni aspetto nelle sedi opportune. Affronto questa fase con serenità, consapevole di aver sempre agito nel rispetto delle regole”.

Una dichiarazione che sottolinea la volontà di evitare speculazioni e di lasciare che sia la giustizia a fare piena luce, senza cedere alla tentazione di alimentare il clamore mediatico. Riverditi, dal canto suo, non si limita a difendere il merito delle accuse, ma punta il dito contro la dinamica mediatica che accompagna l’inchiesta. L’avvocato esprime “seria perplessità” per la diffusione di dettagli investigativi che dovrebbero rimanere riservati, sollevando un problema cruciale: il rispetto delle garanzie difensive e l’equilibrio tra informazione e giustizia. “Le garanzie difensive meritano tutela piena”, ha dichiarato, annunciando la possibilità di iniziative legali per chiarire come informazioni riservate siano finite sulla stampa.

Il solito copione: mix giudiziario-mediatico

La vicenda Rear sembra seguire un pattern ben collaudato: un’indagine su presunte irregolarità amministrative si intreccia con la presenza di figure politiche, dando vita a una narrazione che va oltre i fatti concreti. “Tutto il resto” – ossia le informazioni che almeno al momento non paiono avere rilevanza penale, tanto che i pm non hanno ravvisato reati – viene utilizzato per costruire un “quadro” utile allo storytelling. Si evocano parallelismi con altre vicende giudiziarie, come quella milanese, e si tira in ballo la componente riformista del Pd, trasformando una questione di gestione cooperativa in un “caso politico”. Il passo da un’inchiesta amministrativa a un “affare di famiglia” e poi a un “affaire politico” è breve, e il rischio è che la narrazione mediatica prevalga sulla verità processuale.

Questo meccanismo, tanto caro a certa stampa, sembra voler dipingere un’immagine precostituita, dove i dettagli giudiziari – spesso ancora da verificare – diventano strumento per suffragare pregiudizi e alimentare polemiche politiche. Eppure, come emerge dall’avviso di chiusura indagini, i reati contestati, ancorché tutti da provare, appaiono circoscritti a questioni di gestione e amministrazione, senza coinvolgere l’attività politica di Laus, Carretta o Grippo, né gli appalti aggiudicati dalla cooperativa. Un punto, questo, che la difesa sottolinea con forza, cercando di riportare il focus sui fatti concreti e non sulle suggestioni.

In certe ricostruzioni giornalistiche affiora, neanche troppo nascosto, un fetore di pregiudizio sociale – se non di vero e proprio razzismo – verso quel “ragazzo dell’ultimo banco” della scuola di Lavello che ha osato violare i confini della Torino ipocrita e paludata, patria di un’élite autoreferenziale che maschera con il perbenismo la propria paura del merito e del riscatto. Una città che non perdona a chi non proviene dai salotti giusti il fatto di essere arrivato.

Una riflessione e un monito

In un contesto in cui il garantismo sembra spesso soccombere al sensazionalismo, la posizione di Laus e del suo legale invita a una riflessione. Le accuse, per quanto serie, sono ancora ipotesi da dimostrare in sede processuale. La presunzione di innocenza, principio cardine del nostro ordinamento, impone di attendere l’esito delle indagini e un eventuale processo prima di trarre conclusioni. La fuga di notizie e la costruzione di narrazioni parallele, invece, rischiano di compromettere il diritto alla difesa e di influenzare l’opinione pubblica, trasformando un’indagine in uno spettacolo mediatico. La vicenda Rear, in fondo, non è solo una questione giudiziaria, ma un caso emblematico di come il connubio tra cronaca e politica possa generare distorsioni.

La difesa di Laus, con il suo richiamo alla sobrietà e alla fiducia nelle istituzioni, rappresenta un invito a non cadere nella trappola dello storytelling preconfezionato, lasciando che siano i fatti – e non le congetture – a parlare. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, una cosa è certa: il “dopo” promesso da Laus, quello che “ci spiega il prima”, sarà l’unico metro per giudicare la verità di questa storia. Fino ad allora, il garantismo rimane l’unica strada per rispettare non solo gli indagati, ma anche il principio di equità che dovrebbe guidare ogni inchiesta.