Gran commiato di Frascisco

Dicono che…il grand commis stia per fare le valigie. Il direttore regionale della Giunta Paolo Frascisco, in Regione Piemonte dal 2011, avrebbe comunicato al presidente Alberto Cirio la volontà di lasciare l’incarico entro l’estate. Una decisione che ha colto di sorpresa – soprattutto per la rapidità delle tempistiche – il governatore, che per prendere tempo gli avrebbe chiesto di rimanere al suo posto almeno fino alla fine dell’anno, in modo da trovare un sostituto all’altezza, trattandosi del massimo ruolo apicale nell’amministrazione regionale. Frascisco era comunque un dirigente a fine corsa: aveva già raggiunto l’età pensionabile, ma era stato prorogato in quanto responsabile (seppure in forma indiretta) dei progetti legati all’attuazione del Pnrr. Così, conscio che il suo tempo stesse per scadere, ha voluto giocare d’anticipo, prendendo un po’ tutti in contropiede, Cirio compreso.

Altre novità si annunciano in tema di personale. A seguito alla riorganizzazione della macchina amministrativa voluta dall’assessore Gian Luca Vignale si starebbero accelerando le procedure che prevedono, tra l'altra, nomine di dirigenti pescando da altre amministrazioni, soprattutto in un paio di casi in cui le graduatorie starebbero per scadere in autunno,