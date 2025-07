Avs, su tpl solo aumenti, soppressioni e promesse non mantenute

"Mentre fondi importanti della Regione finiscono in opere come la bretella Tav sotto la collina morenica, Cirio e Gabusi rispondendo a tre nostre interrogazioni in materia di trasporto pubblico locale hanno confermato aumenti, soppressioni e promesse non mantenute". Così la capogruppo Avs in Consiglio regionale Alice Ravinale, con le consigliere Giulia Marro e Valentina Cera. "Dal 2019 - sottolinea Ravinale - il costo dei biglietti del tpl è aumentato del 21,51%: di fronte a questo la Giunta ha saputo dare la responsabilità a un generico aumento dei costi operativi, elencando una serie di investimenti che hanno a che fare più con il mantenimento di un servizio poco sufficiente che con il suo potenziamento. L'assessore Gabusi aveva promesso che quest'anno non ci sarebbero stati aumenti, ma la giunta è di nuovo venuta meno all'impegno. Resta nel silenzio il destino della linea Carmagnola-Mirafiori 259TK, i cui utenti sono oggi costretti a impiegare 4 ore per fare 20 chilometri. Di fronte alla ripresa delle produzioni della 500 ibrida a Mirafiori e quindi il ritorno dell'utenza per la linea oggi tagliata, la risposta dell'assessore è stata "valuteremo" in base ai numeri che fornirà Stellantis. Ma la mancata programmazione mette nuovamente a rischio centinaia di spostamenti". "Infine - rimarca - la grande promessa tradita: la giunta ha confermato che il trasporto pubblico non sarà gratuito per tutti gli studenti under 26 ma solo per gli universitari che frequentano un ateneo a Torino, e solo per i mezzi pubblici torinesi. Ma la misura così come prevista, con una "soglia Isee decisamente inclusiva" come ha dichiarato oggi in aula la giunta, è anche profondamente ingiusta, visto che nel 2024 sono risultate idonee ma non ammesse 60.878 domande di partecipazione al Voucher Scuola di tipo B, che sostiene spese per trasporti e materiale didattico per studenti di scuole primarie e secondarie con famiglie con reddito inferiore a 28.000 euro".