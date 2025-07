Un poliambulatorio sanitario in corso Verona 29

L'immobile di corso Verona 29, dopo un intervento di recupero e rifunzionalizzazione, cambierà destinazione d'uso da attività produttiva a poliambulatorio sanitario. Il progetto è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni.

L'edificio di corso Verona è stato realizzato nel 1962 per un'attività che immagazzinava, assemblava e vendeva articoli per la cartolibreria. Il fabbricato, in disuso ormai da anni, è costituito da una palazzina a due piani fuori terra più uno interrato prospettante l'angolo dell'isolato di corso Verona e via Messina e si sviluppa su una superficie di circa 1.200 metri quadrati. È previsto il mantenimento del volume esistente con realizzazione di opere interne, esterne e di efficienza energetica finalizzate all'insediamento della nuova attività.

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici in quanto “l'intervento persegue i fini della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste concreto e specifico interesse pubblico”.