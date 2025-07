PALAZZO LASCARIS

Abbuffata meloniana in Piemonte: nomine targate Fratelli d'Italia

Occupazione di tutti i ruoli, persino quelli di "garanzia". L'avvocato della premier alla guida dell'Orecol, candidati trombati vigilano sui diritti di detenuti e dei bambini. Le opposizioni insorgono, rimpiangendo la precedente legislatura a trazione leghista

Cosa è necessario per avere una nomina dalla Regione Piemonte? Non un buon curriculum, ma essere vicini a Fratelli d’Italia. A poche ore dall’approvazione di un nuovo pacchetto di nomine in Consiglio regionale, l’opposizione compatta si scaglia contro il maggior sostenitore del governo Cirio bis: “Svelato il vero volto della maggioranza, hanno una concezione “proprietaria” delle istituzioni, nella quale chi vince decide tutto senza alcun confronto con le minoranze, nemmeno su figure di garanzia”.

Non il primo caso di una nomina finita nel caos. Recente è il caso di Giovanni Ravalli, primo dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia alle scorse regionali, che è stato nominato come Garante dell’infanzia ma senza avere i requisiti. Ovvero gli mancava la laurea. Lui però si aggrappò al suo “Magistero in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico didattica” conseguito alla Pontificia Università della Santa Croce.

Le nomine approvate

A fare esplodere la polemica sono due nomi, quello di Monica Formaiano che è stata nominata garante regionale dei detenuti e quello di Luca Libra che, come anticipato dallo Spiffero, assumerà l’incarico di presidente dell’Orecol, organismo di controllo sugli atti amministrativi. Due figure, appunto, molto vicine a Fratelli d’Italia.

Formaiano, avvocata alessandrina ed ex assessora comunale, è stata candidata alle Regionali 2024 con Fratelli d’Italia e ora sarebbe vicina all'assessore regionale Federico Riboldi. A far saltare sugli scudi Pd, Avs, 5 stelle e Stati Uniti d’Europa il fatto che la nuova garante dei detenuti non abbia mai ricoperto ruoli analoghi in precedenza.

Luca Libra invece ha ottenuto il via libera all’Orecol da parte di tutta la coalizione di centrodestra. Anche lui può vantare buoni trascorsi con i “fratelli d’Italia”, anzi ottimi visto che ha patrocinato Giorgia Meloni in alcune cause (vinte), tra cui quella contro lo scrittore Roberto Saviano. Oltre a essere amico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Il “merito” di essere vicini d Fdi

Così, contro l’amichettismo del centrodestra, tra i banchi dell’opposizione del consiglio regionale si schiera il “campo largo” di chi dice no. Che in questo caso è formato da quattro partiti e cinque politici, perché per il Pd non basta la firma o del segretario regionale o della capogruppo in consiglio regionale. Ci va quella di tutti e due.

“La maggioranza non ha neppure cercato di trovare figure condivise. Ha scelto in completa autonomia anche mettendo da parte il tanto sbandierato “merito”. Qui l’unico “merito” è essere vicini a Fratelli d'Italia”, scrivono Domenico Rossi, Gianna Pentenero, Alice Ravinale, Vittoria Nallo e Sarah Disabato.

Quando c’era la Lega…

Un modus operandi, quello di Fratelli d’Italia, talmente indigesto per l’opposizione da creare quella sensazione di vuoto allo stomaco e nostalgia che non ti aspetti. Quando c’era la Lega queste cose non accadevano, sembra sentir dire: “Nella scorsa legislatura, sempre a maggioranza di centrodestra, ma a trazione Lega, si era riusciti a trovare un accordo su figure riconosciute in maniera trasversale come Bruno Mellano e il presidente Arturo Soprano che ringraziamo per il lavoro svolto”.

Soprano che tra l’altro si era anche riproposto per la presidenza dell’Orecol, ma che non è stato riconfermato: “Avremmo preferito rimanesse in carica”, si legge nella nota, “Come mai non è stato riconfermato? Nessuno ha dato spiegazioni in questo senso. Forse è stato troppo indipendente?”.

Prima la competenza

Oggi dunque si è giunti all’epilogo di una vicenda della quale si è discusso parecchio e che aveva visto anche i garanti comunali piemontesi firmare un appello alla maggioranza di centrodestra, che oggi l’opposizione in consiglio regionale fa nuovamente proprio: “Dispiace che non sia stato tenuto in nessuna considerazione dalla maggioranza l'appello fatto dal garante uscente e dagli altri garanti comunali piemontesi ad individuare una persona esperta non solo della materia, ma anche che abbia davvero a cuore i diritti delle persone detenute”.