Pasquaretta condannato per la consulenza al Salone del Libro

Aspettiamo le motivazioni della sentenza per leggere e fare ricorso in Cassazione, dove speriamo che la verità possa venire fuori una volta per tutte". Così Luca Pasquaretta, già portavoce di Chiara Appendino ai tempi in cui l'esponente del Movimento 5 Stelle era sindaca del capoluogo piemontese, nei confronti del quale la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna di primo grado a un anno e otto mesi per peculato. La vicenda si riferisce ai cinquemila euro che percepì nel 2017 per una consulenza prestata per il Salone del Libro. "Ringrazio i miei avvocati - aggiunge Pasquaretta, che è difeso dall'avvocato Claudio Strata - la mia famiglia e gli amici che mi sono vicini. Resto fiducioso nella giustizia". L'accusa aveva chiesto una condanna a tre anni.