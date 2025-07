PARTECIPATE

Gtt perde l'uomo "macchina", una grana per il neo ad Mulè

Rabino, direttore di esercizio dell'azienda di trasporto pubblico di Torino, saluta dopo 34 anni di onorato servizio e accetta l'offerta di Ratp. I francesi, che guardano al Piemonte, fanno sul serio e ingaggiano il manager che meglio conosce il tpl regionale

Ciao. È stato bello. Me ne vado. Alla concorrenza. Gtt, così all’improvviso, perde il suo uomo macchina, quello che ha in mano l’operatività dell’azienda. In corso Turati scatta dunque l'alert. Giovanni Battista Rabino, il direttore di esercizio dell’azienda del servizio di trasporto pubblico locale torinese, si è dimesso ed è in procinto di accasarsi da Ratp, azienda francese specializzata nella gestione dei trasporti pubblici che ha nel mirino il Piemonte.

Un duro colpo

Le dimissioni di Rabino, a tre anni dalla pensione, per Gtt sono sicuramente un brutto colpo. Entrato in azienda nel 1991, quando ancora si chiamava Atm, ha scalato tutti i gradini della società. Una carriera, la sua, che in 34 anni di servizio lo ha portato a essere l’uomo chiave di una azienda che non sempre ha navigato in buone acque. Al momento Rabino ha in mano l’operatività di Gtt: dalle linee automobilistiche extraurbane (dal 2012), a quelle automobilistiche e tranviarie urbane (dal 2010); e dal 2017 era direttore del trasporto pubblico locale. Un vero e proprio top player evidentemente molto ambito sul mercato.

Lo sbarco a Ratp

Via da corso Turati dunque per concludere il suo percorso professionale con una nuova esperienza e l’ultimo grande incarico. Rabino infatti, proprio come se fosse un giocatore di calcio coinvolto in una sessione di mercato, ha accettato la proposta di Ratp, colosso francese dinamico e attivo all'estero e in Italia.

L’azienda francese è ben radicata in Toscana dove a partire dal 2015 partecipa e vince gare per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, e non si vorrebbe limitare a quel territorio. Gli occhi infatti sono puntati anche sul Piemonte.

Ambizione Piemonte

Nella nostra regione sono in fase di aggiudicazione infatti bandi di gara per l’assegnazione del tpl che hanno un peso economico di circa 3 miliardi di euro e le assegnazioni dovrebbero essere entro fine anno. Secondo i rumors Ratp sarebbe interessata a sbarcare in Piemonte e in questa ottica deve essere visto l’ingaggio di Rabino.

Una mossa che, è prevedibile, creerà non pochi problemi a Gtt perché si ritrova a dover sostituire il timoniere. I francesi si sono aggiudicati invece una figura che può vantare una vasta conoscenza del sistema del trasporto pubblico locale regionale.

L’insoddisfazione per il servizio Gtt

Chissà se in corso Turati saranno già al lavoro per trovare una soluzione. Di certo si tratta solo dell’ultimo intoppo che l’azienda è costretta a superare. Il più recente è l’avvicendamento al vertice tra Serena Lancione e Guido Mulè.

Sul tavolo, al di là dei nomi, quel che rimane però è un servizio che non piace ai cittadini ed è sotto l'occhio vigile del sindaco Stefano Lo Russo che più volte ha espresso pubblicamente la propria insoddisfazione. Questioni ormai annose che vanno dalla manutenzione delle scale mobili della metropolitana, ai piani di razionalizzazione di linee e fermate, dai guasti sempre più frequenti alle interruzioni del servizio. Senza dimenticare il nodo autisti.