Anm: "governo riapre piccoli tribunali, danno e spreco"

"Riaprire i piccoli tribunali significa adottare logiche di consenso clientelari e danneggiare ancora una volta l'efficienza della giustizia. La decisione del governo di riaprire le sezioni distaccate già soppresse nel 2012, è disarmante. Mentre inquieta l'Intenzione di aprire un tribunale - Bassano del Grappa - dinanzi alla cui incomprensibile istituzione gli stessi avvocati di Vicenza avevano chiesto di soprassedere". Lo afferma la Giunta dell'Anm. "Dobbiamo denunciare - aggiunge la nota - l'ennesimo spreco di risorse, che vanifica, come in un surreale gioco dell'oca, tutto lo sforzo profuso dai magistrati per offrire ai cittadini un servizio quanto più possibile efficiente e razionale e soprattutto rapido. Questa scelta rallenterà i tempi della giustizia e danneggerà la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".