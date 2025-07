Iveco, Urso: “Seguiamo con la massima attenzione la vicenda Iveco”

"Il governo sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della vicenda Iveco, ben consapevole dell'importanza del settore dei veicoli commerciali e industriali, oltre che del ruolo che Iveco riveste". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera, a proposito delle notizie di stampa sulla possibile cessione di Iveco, da parte di Exor, a favore del gruppo indiano Tata motors. "Abbiamo accolto - ha proseguito - la sollecitazione delle forze sindacali convocando una riunione al ministero per il 31 luglio, per monitorare ogni sviluppo ed eventualmente predisporre adeguati interventi. Iveco group è una società quotata, soggetta a regole stringenti in materia di comunicazione al mercato. Abbiamo un dialogo costante e proficuo con il gruppo Iveco da sempre su vari temi". "Secondo le informazioni di stampa l'operazione coinvolgerebbe esclusivamente il ramo civile mentre sarebbe esclusa la società Iveco Defence Vehicles, attiva in quella della difesa, già oggetto di uno spin-off precedente e per la quale è in corso una distinta operazione di cessione a cui partecipa anche il gruppo Leonardo", ha precisato Urso. "Sosteniamo con convinzione investimenti esteri di qualità purché sia tutelata la nostra tecnologia, insieme a produzione, occupazione e filiera della componentistica", ha evidenziato.