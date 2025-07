No Tav, nel weekend il Festival Alta Felicità Venaus

Dal 25 al 27 luglio torna a Venaus in Valle di Susa, in un luogo simbolo della lotta No Tav, il Festival Alta Felicità. In programma un fitto calendario gratuito di appuntamenti musicali, incontri culturali e ricreativi che come ogni anno a fine luglio accenderà i riflettori sul movimento No Tav. Tra gli artisti che si esibiranno spiccano nomi di richiamo come Casino Royale, Francamente, The Originals (Africa Unite & The Bluebeaters), Diss Gacha, Chadia Rodriguez, Modena City Ramblers, Bambole di Pezza, Mondo Marcio, Mellow Mood, Punkreas, Johnson Righeira, a cui si affiancheranno band emergenti, dj set e sperimentazioni sonore. Il programma, sottolineano gli organizzatori, "è pensato per un pubblico ampio e variegato, capace di unire generazioni diverse attorno a valori comuni di giustizia, solidarietà e libertà". Fra presentazioni di libri e incontri si parlerà di Gaza, intelligenza artificiale e controllo sociale, giustizia ambientale, lotta di liberazione palestinese, disabilità, nucleare. Domenica alle 14,30 ci sarà "un dialogo pubblico che vedrà protagonisti Patrick Zaki e Ilaria Salis, due voci coraggiose della resistenza contro la repressione e la detenzione arbitraria". Ma "non mancheranno - rimarcano sempre gli organizzatori - iniziative di lotta contro il Tav, assemblee, momenti informali", oltre a "laboratori e spazi per bambinɜ". Navette gratuite collegheranno la stazione ferroviaria di Susa con Venaus.