Crollano le vendite Tesla in Europa, -33% in sei mesi

E' pesante il calo delle vendite di Tesla in Europa (compresi Regno Unito e Efta) nella prima metà dell'anno: le immatricolazioni sono state 109.879, il 33,2% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. La quota di mercato è scesa dal 2,4% all'1,6%. A giugno - sesto mese consecutivo in rosso - l'azienda di Elon Musk ha venduto 34.781 auto, con un calo del 22,9% rispetto a un anno fa. La quota è scesa dal 3,4% al 2,8%.