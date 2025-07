Professor Baglione

Dicono che… più d’uno abbia sgranato gli occhi nel ritrovarsi Daniele Baglione tra i banchi di una scuola superiore del Vercellese. Non come studente fuoricorso, ma in veste d’insospettabile insegnante di sostegno. Già, proprio lui: vicesindaco di Gattinara, presidente dell’Asm di Vercelli, segretario provinciale della Lega e vice del partito a livello regionale. Un'agenda da far tremare i polsi a un ministro, eppure è riuscito a ritagliarsi anche qualche mese da docente.

Una parentesi scolastica che ha lasciato sorpresi più che commossi, specie considerando che fino a poco tempo fa Baglione sedeva negli uffici della Regione Piemonte come assistente. Finita quella collaborazione, c’è chi sussurra che un riposizionamento fosse d’obbligo. Del resto, anche con emolumenti e prebende da manuale del perfetto leghista di potere, far quadrare i conti di casa resta sempre una priorità.