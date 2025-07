In Piemonte 11,5 milioni per la cultura, 20 nuovi bandi nel 2025

La Regione Piemonte conferma il proprio impegno per la cultura. Con l'approvazione della delibera presentata dall'assessore alla Cultura Marina Chiarelli, la Giunta regionale ha dato il via libera agli 11,5 milioni di euro previsti per il 2025 a sostegno di 20 bandi del programma triennale della cultura. Un intervento concreto, che dà seguito a un lavoro di ascolto, confronto e condivisione con oltre 50 associazioni di categoria, e che punta a garantire continuità, visione e stabilità a chi ogni giorno fa vivere la cultura in Piemonte. "Con la valorizzazione dei territori decentrati e la programmazione triennale - afferma l'assessore Chiarelli - costruiamo un sistema culturale più forte e inclusivo. I bandi del 2025 rappresentano una scelta politica precisa: vogliamo premiare chi sceglie di portare cultura dove ce n'è più bisogno, sostenere chi lavora ogni giorno per rendere accessibile e viva l'identità culturale piemontese. La cultura nasce dai territori, risponde ai loro bisogni e li fa crescere. È su questo solco che vogliamo continuare a investire, rendendo il Piemonte un modello di inclusione riconosciuto a livello nazionale e internazionale". I nuovi bandi abbracciano tutte le espressioni culturali: dallo spettacolo dal vivo, con la programmazione di festival, rassegne e stagioni e la produzione di teatro, lirica, danza e circo contemporaneo, fino alla valorizzazione della musica popolare e amatoriale, come cori e bande. Interventi mirati sosterranno il settore del cinema, sia nella realizzazione di progetti culturali che nella promozione e riqualificazione delle sale. Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività espositive, alla divulgazione culturale attraverso convegni e festival, alle rievocazioni e ai carnevali storici, alla formazione musicale e artistica e al sostegno delle residenze artistiche, stabili e diffuse sul territorio.