Sicurezza, 35 progetti di videosorveglianza nell'Alessandrino

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria ha approvato 35 progetti di altrettanti Comuni e Unioni di Comuni per l'installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa. Sono stati inoltre sottoscritti tra il prefetto Alessandra Vinciguerra e i sindaci i 'Patti per l'attuazione della sicurezza urbana', accordi che mirano a realizzare strategie congiunte. L'approvazione dei progetti e la sottoscrizione dei Patti consentiranno ai Comuni di partecipare al bando di finanziamento del Ministero.