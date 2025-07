Alessandria, con telecamera e auricolare a esame patente

Nonostante i recenti interventi della Polizia in collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile di Alessandria, continuano gli episodi di truffa agli esami per le patenti. Lo scorso 17 giugno, ha fatto sapere oggi la Questura, un candidato è stato sorpreso a utilizzare auricolare e telecamera nascosti. Ad allertare gli agenti della Polstrada il direttore della Motorizzazione, insospettito della presenza di esaminandi stranieri provenienti da fuori provincia. Sono stati osservati attentamente: la telecamera era nella maglia: l'uomo aveva praticato un piccolo foro in corrispondenza del logo della marca; l'auricolare era di tipo bluetooth. Il responsabile è stato denunciato per truffa finalizzata al conseguimento di titoli pubblici.