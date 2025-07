Pd, manovra Regione su tpl under 26 maldestra e discriminatoria

"La delibera approvata oggi dalla giunta Cirio non solo non rispetta gli impegni presi dal centrodestra per l'introduzione del trasporto pubblico gratuito per gli under 26, ma si profila come un provvedimento maldestro e discriminatorio". Lo affermano le esponenti Pd Nadia Conticelli, vicepresidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, e Simona Paonessa. "Il Partito Democratico - sottolineano le due consigliere regionali - ha più volte ribadito, anche attraverso la presentazione di un atto di indirizzo approvato all'unanimità, la necessità di prevedere il trasporto pubblico gratuito per tutti gli under 26, non solo per gli studenti universitari come ha deciso di fare il presidente Cirio nella sua delibera. Inoltre nell'atto della giunta la gratuità è introdotta solo per Torino e per gli autobus". "Il Partito Democratico - rimarcano - vuole il trasporto pubblico gratuito per tutti gli under 26, su tutto il territorio regionale compresi gli studenti delle scuole superiori, e che non coinvolga solo gli autobus, ma anche il trasporto ferroviario. Quella che la giunta ha introdotto è una misura insufficiente e discriminatoria per interi territori e categorie di cittadini. Con l'aumento dei costi per gli abbonamenti, che dal 2021 hanno registrato un +15%, molte famiglie pagano oltre 100 euro al mese per garantire ai propri figli di raggiungere la scuola e quindi il diritto all'istruzione".