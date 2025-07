POLITICA & GIUSTIZIA

"È marketing mediatico, non giustizia”. Costa denuncia la narrazione dei pm

Il deputato piemontese ed ex ministro parla di "logica discutibile" riguardo alle inchieste che vedono coinvolti Laus a Torino, Sala a Milano e Ricci a Pesaro. "L'abolizione dell'abuso d'ufficio non conta, manca la volontà di adeguarsi alle scelte del legislatore"

“L’abolizione dell’abuso d’ufficio non c’entra: i magistrati non possono e non devono sostituirsi al legislatore, e i pm dovrebbero essere innamorati più della verità dei fatti che delle loro tesi”. Alla luce delle inchieste di questi ultimi giorni che stanno riempiendo le prime pagine dei giornali e vedono coinvolti politici di primo piano, dal caso Laus a Torino al caso Sala a Milano, fino ad arrivare all’indagine per concorso in corruzione che vede coinvolto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sono in tanti a sostenere che la magistratura, e i pubblici ministeri in particolare, si stia spingendo ben oltre l’accertamento dei reati, costruendo schemi accusatori a tavolino per influenzare l’opinione pubblica.

Tra questi c’è sicuramente Enrico Costa, responsabile giustizia di Forza Italia e già viceministro della Giustizia nel governo Renzi. Che denuncia la sproporzione a livello di risonanza mediatica tra la notizia di un avvio d’indagine e quella di un’assoluzione, e fa una richiesta precisa al guardasigilli Carlo Nordio: far rientrare nelle valutazioni di professionalità dei giudici i procedimenti che si concludono con un nulla di fatto: “Altrimenti continueranno a fare quello che vogliono, impugnando sentenze di assoluzione per prolungare l’agonia degli imputati”.

Onorevole Costa, il reato di abuso d'ufficio è stato abolito dalla riforma Nordio, ma la promessa di rendere più tranquilla la vita agli amministratori pubblici si scontra con la realtà dei fatti di questi giorni, dove sindaci come Sala e Ricci sono indagati per reati ben più gravi. Possiamo dire che è stato un autogol della politica, che così facendo ha irritato la magistratura?

“Assolutamente no, non c’è nessun autogol. Quando il legislatore fa delle scelte il magistrato ha il dovere di applicarle. Invece continuo a vedere, da parte di alcuni pubblici ministeri, un atteggiamento quantomeno discutibile”.

A cosa si riferisce?

“Lo stiamo vedendo con le inchieste di questi giorni, ma l’avevamo già visto con l’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente della Liguria Giovanni Toti: si legano tra di loro una serie di fatti leciti, andando a comporre un disegno unitario che si traduce in una condotta tale da rientrare in una fattispecie criminosa. Esattamente il caso del sindaco Sala: si costruiscono dei teoremi e sulla base di quelli si imposta una narrazione, che fa presa nell’opinione pubblica con la complicità dei media, che divulgano informazioni trasmesse dai pm a cui la difesa non ha ancora avuto accesso. Questo è puro marketing giudiziario”.

Quindi la responsabilità è anche del mondo dell’informazione?

“Indubbiamente. Si è creato un meccanismo per cui quello che conta davvero non è se una persona è colpevole o innocente, ma se è indagata, perché è nella fase delle indagini che si concentrano le attenzioni dei media, che invece spariscono nella fase processuale. Esattamente il contrario di come dovrebbe essere, dove è il processo il momento in cui si stabilisce la verità. Invece così facendo la vera sentenza la pronuncia il pubblico ministero con l’accusa: se poi al termine del procedimento si viene assolti non importa a nessuno, perché nel frattempo sono passati anni e l’immagine dell’imputato è definitivamente compromessa”.

Anche perché le sentenze di assoluzione possono essere impugnate, portando avanti l’impianto accusatorio al grado di giudizio successivo.

“E questo è un altro tema rilevante, su cui la riforma Nordio è intervenuta solo in parte, circoscrivendo il divieto d’impugnazione ai reati meno gravi. Ma non si tiene conto che il processo è già una pena per un imputato, che per anni deve fare i conti con spese legali e reputazione macchiata. Attraverso la pubblica accusa lo Stato ha tutti i mezzi a disposizione per dimostrarne la colpevolezza, nel momento in cui questa non viene accertata il procedimento dovrebbe chiudersi. Invece ci si convince dei teoremi giudiziari a tal punto che al momento dell’assoluzione si dice che ha perso la giustizia. Come se il fatto che un processo debba concludersi con una condanna sia un’ovvietà”.

Punire i magistrati che perdono i processi può essere la soluzione?

“Non parlerei di punizioni come possono essere delle sanzioni economiche o dei procedimenti disciplinari, ma se un Pm porta avanti delle accuse che si concludono in un nulla di fatto, come avviene nella maggior parte dei casi, nel momento in cui si fanno le valutazioni di professionalità non si può non tener conto di questo aspetto. Così facendo diventerebbe un fattore negli avanzamenti di carriera: a oggi conta solo l’anzianità, non i meriti del tuo lavoro, come invece accade per tutte le altre professioni. Ricordo il discorso che fece qualche anno fa l’allora presidente del Tribunale di Torino Massimo Terzi, che si lamentava del fatto che molti processi nascessero già morti, e per questo chiedeva maggior rigore all’accusa: “Il Pm eserciti l’azione penale solo in presenza di fonti idonee per la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio”. Queste sue parole scatenarono un polverone, eppure dovrebbe essere la normalità. L’insindacabilità del lavoro dei magistrati si traduce nell’aggiramento sistematico dei paletti imposti dal legislatore: un esempio lampante è quello della custodia cautelare, a cui si dovrebbe far ricorso in via del tutto eccezionale, invece è la regola. La legge prescrive altro, ma a loro non sembra interessare e la piegano al loro volere”.

La separazione delle carriere cambierebbe qualcosa in questo senso?

“Credo proprio di sì, perché il principio di terzietà del giudice rispetto a Pm e avvocato verrebbe finalmente affermato. Oggi purtroppo non è così, per il discorso che facevo prima: nella fase delle indagini – che è quella a cui si dà più risalto – l’attività del pubblico ministero sovrasta quella del giudice, che si ritrova in una posizione subalterna rispetto all’accusa, autorizzando tutti gli atti. Questa riforma non può che rafforzarne la sua figura, mettendo il giudice al centro del procedimento, come è naturale che sia”.