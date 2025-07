Avviso

Dicono che… al grattacielo del Lingotto, più che un Avviso, sia sembrata una cartolina di auguri. E pure già compilata. La ragione – pardon, la Regione – Piemonte ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso per la manifestazione di interesse all’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti amministrativi. Tutto regolare, per carità: si attingerà da graduatorie approvate da altre pubbliche amministrazioni ancora in corso di validità. Ma, guarda caso, la procedura ha subito un'accelerazione proprio perché la graduatoria dalla quale si vuole pescare – quella di un grosso comune alle porte di Torino – sta per scadere. Tempismo perfetto.

Nei corridoi circolano già i nomi delle due “prescelte”. Altro che selezione. Le destinazioni sarebbero decise: una alla Direzione Competitività (per capirci, l’area A1914A delle Imprese cooperative), l’altra alla Direzione Giunta Regionale (A1020A, cioè il trattamento economico e previdenziale del personale). Pare che le due fortunate possano contare su sponsor di tutto rispetto. La prima godrebbe del sostegno dell’assessore Marco Gabusi, fedelissimo del governatore Alberto Cirio; la seconda sarebbe benedetta da Gian Luca Vignale, ex enfant prodige di An ora tra i grandi registi delle partite interne alla maggioranza. Se non è una chiamata diretta, poco ci manca. Ma sarà poi davvero così? Lo scopriremo presto. Intanto, c’è chi consiglia: più che leggere l’avviso, meglio consultare l’agenda dei politici.