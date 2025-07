Droga, blitz a Novara con 5 arresti e sequestri

La squadra mobile di Novara ha eseguito oggi cinque arresti per lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per un giro d'affari di 400 mila euro mensili. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip di Novara su richiesta della Procura della Repubblica ha riguardato 3 cittadini albanesi e 2 italiani. Durante le indagini sono stati sequestrati 30 chili di hashish e oltre 2 Kg di cocaina 'gialla' che si presume fosse il quantitativo mensile di spaccio. Oltre a Novara l'operazione ha interessato due comuni della bassa, Nibbiola e Vespolate. A capo del gruppo un cittadino albanese di 41 anni, con precedenti penali per altri reati, che si sarebbe avvalso dell'opera di "pochi operatori fidati", tra cui il fratello di 39 anni, riducendo così al minimo il rischio di essere tradito. La base operativa era un intero complesso residenziale situato nella zona di Lumellogno, una frazione di Novara, dove la droga veniva stoccata per un tempo ridotto e poi immediatamente venduta agli acquirenti finali.