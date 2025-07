Marrone contro Lo Russo: “Annuncia una rambla e contemporaneamente cancella la Spina Reale”

Maurizio Marrone, assessore regionale di Fratelli d’Italia, si schiera per l’ennesima volta contro il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Annuncia una rambla e contemporaneamente cancella la Spina Reale. Non si giochi a tetris con le periferie”.

“Paradossale che il Sindaco Lo Russo annunci sui giornali una nuova rambla da 26 milioni a Barriera e Aurora e contemporaneamente il suo assessore Foglietta comunichi ai cittadini furibondi di Borgo Vittoria la cancellazione della già esistente Spina Reale, il cui salvataggio costerebbe il doppio ovvero 53 milioni: il PD sta forse giocando a tetris con la periferia nord di Torino?”, ha detto l’assessore.

“Inoltre tutto tace sulla riqualificazione edilizia degli edifici abbandonati di proprietà comunale e occupati da spacciatori e balordi, che impongono delinquenza e degrado a Barriera, come le ex piscine Sempione, il cui recupero ad opera di un fantomatico privato resta da due anni un annuncio mai mantenuto”, ha concluso, “La vera riqualificazione urbanistica di cui hanno bisogno i quartieri in difficoltà è la creazione di nuovi luoghi di socialità sana e legale al posto dei ruderi occupati dai balordi, oppure si rischia semplicemente di offrire una cornice glamour alle piazze di spaccio che oggi impediscono ai cittadini onesti di usufruire degli spazi pubblici già esistenti da una certa ora in poi”.