Controlli a Torino, arrestato con oltre un chilo di droga

Un uomo di origini senegalesi di 29 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino durante un controllo straordinario nel quartiere Barriera Milano. Aveva con sé oltre un chilo di droga: 940 grammi di cocaina e 130 di crack. Sull'uomo pendeva anche un ordine di carcerazione per una condanna a due anni per reati legati agli stupefacenti. Il controllo 'Alto Impatto', coordinato dal commissariato Barriera di Milano, ha coinvolto anche carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile. Durante i controlli un altro uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In largo Giulio Cesare cinque persone sono state allontanate per comportamenti molesti. Verificati tre esercizi commerciali: due sanzionati per un totale di 2.000 euro.