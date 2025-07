Accordo Comune di Novara-Principia per rigenerazione urbana

Il Comune di Novara ha sottoscritto una convenzione che riguarda la riqualificazione delle aree dismesse o da dismettere con Principia spa (la società di rigenerazione urbana di proprietà di Mef, Regione Lombardia Comune di Milano e Fondazione fiera Milano che fino al mese scorso si chiamava Arexpo) . Oggetto della collaborazione è però anche il rafforzamento delle relazioni sociali e commerciali e dei servizi offerti alla comunità, l'attrazione di nuovi residenti, l'incremento dei livelli occupazionali e della visibilità del territorio, anche in chiave turistica ed, in generale, l'aumento del livello di attrattività della Città. L'accordo, ha spiegato il sindaco Alessandro Canelli "consentirà di programmare i processi di riqualificazione e rigenerazione della città relativamente a quelle aree, come quella dell'attuale ospedale, che dovranno rinascere con nuove funzioni". "Secondo il cronoprogramma - ha aggiunto -, i lavori del nuovo ospedale inizieranno entro alcuni mesi: occorre dunque partire subito con progetti ed idee strategiche che ci permettano di attrarre finanziamenti e individuare investitori attraverso il sostegno e l'affiancamento di una società qualificata che da anni sta lavorando con successo alla riqualificazione di Expo 2015. L'accordo non si limita però soltanto all'area dell'ospedale Maggiore, ma può essere esteso anche ad altre zone e aree della città: mi viene in mente l'ex mercato ortofrutticolo, il mercato coperto, le caserme". "L'accordo con il Comune di Novara - ha osservato l'ad di Principia Igor De Biasio - rappresenta un momento particolarmente rilevante per Principia perché si tratta della nostra prima azione fuori dai confini della Lombardia e ci proietta definitivamente nella nostra nuova dimensione nazionale".