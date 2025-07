Tar, localizzazione depositi rifiuti radioattivi solo proposta

Sono state ritenute "inammissibili per carenza di attuale interesse" i motivi di ricorso con i quali i Comuni di Quargnento, Castelletto Monferrato e Fubine Monferrato - tutti in Provincia di Alessandria - chiedevano l'annullamento della "Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee all'insediamento e realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi C.n.a.p.i." realizzata da So.g.i.n., nonché dell'elenco delle 51 aree ritenute idonee all'insediamento e alla realizzazione del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi e Parco Tecnologico, entrambi nella parte in cui sono comprese aree ubicate nel territorio dei Comuni di Alessandria, Quargnento, Castelletto Monferrato e Fubine Monferrato. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. I giudici in sentenza hanno richiamato preliminarmente le fasi del complesso procedimento relativo all'approvazione della Carta nazionale delle aree idonee, nonché alcuni precedenti specifici del tribunale con i quali gli atti in contestazione sono stati ritenuti "semplici proposte, aventi carattere meramente preparatorio, prive di rilevanza esterna e relative ad un segmento procedimentale in corso di completamento". Da ciò la conseguenza che "le impugnazioni di cui si discute sono inammissibili per carenza di attuale interesse, non essendovi alcuna effettiva utilità che potrebbe derivare ai Comuni ricorrenti dall'annullamento degli atti impugnati".